Boxe, morto il pugile Patrick Day

Lutto nel mondo della boxe. Patrick Day non ce l'ha fatta. Il 27enne pugile americano è deceduto, complice la grave lesione cerebrale subita nel corso del match, di sabato, in quel di Chicago, contro Charles Conwell.

A dare la triste notizia è stato Lou DiBella, il promoter dell'evento: "A nome della famiglia, della squadra di Patrick e delle persone a lui più vicine, siamo grati per le preghiere e le espressioni di sostegno e amore per Pat".

Il pugile americano era stato sottoposto ad un intervento d'urgenza al cervello per provare a salvargli la vita ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. Sconvolto Charles Conwell, che aveva invitato tutti a pregare per il suo avversario.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 08:18