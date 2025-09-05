Boxe, nel 2026 Mike Tyson sfiderà Floyd Mayweather jr in un match esibizione. "Sarà una cosa grandiosa, mai vista prima"

Mike Tyson contro Floyd Mayweather jr.: non è una sfida da videogame, ma quella che il prossimo anno vedrà la luce dopo l'annuncio di CSI Sports. "Incredibile che succeda, ma la boxe è in una nuova era..."

Sembra una cosa seria, e già questo suggerisce di prenderla con le pinze: Mike Tyson e Floyd Mayweather jr. pronti a sfidarsi per davvero, avversari su un ring in un match esibizione in programma nella primavera del 2026. Roba che riporterebbe il pugilato indietro di qualche buona decade in quella che ormai sembra più di una semplice moda: portare i videogame dalla consolle alla realtà e dar vita a match che di agonistico (questo va detto) non hanno nulla. Solo puro effetto sensazionalistico e di nostalgia, ma con vagonate di dollari pronti a riempire le tasche dei protagonisti.

Tutto vero: Floyd è pronto a sfidare Iron Mike

Data e sede sono ancora da stabilire, ma l’annuncio di CSI Sports sembra essere reale in tutte le sue forme. Come se fosse davvero un match come un altro, cosa che non può esistere quando di mezzo ci sono Tyson e Mayweather jr. Di più: non può esserlo semplicemente dando un’occhiata alla carta d’identità dei due pugili in ballo, con Tyson che va per le 60 candeline (le spegnerà il 30 giugno del prossimo anno) e Floyd che di primavere sulle spalle ne conta comunque quasi 49 (appuntamento per la festa il 24 febbraio prossimo).

Quest’ultimo non combatte da quasi dieci anni, dal match esibizione contro Conor McGregor, nel quale conquistò la vittoria numero 50 in carriera (a fronte di zero sconfitte) con annessa Money Belt, la cintura che WBC fece realizzate per l’occasione con 3.360 diamanti, 600 zaffiri, 300 smeraldi e i 1,5 kg di oro.

Tyson lo scorso novembre è tornato sul ring per sfidare Jake Paul, lo youtuber che pure “studia” ormai da professionista. Non fu un match apprezzato, vuoi per la differenza d’età, vuoi per le evidenti criticità fisiche di Iron Mike. Che pure non sembra voler desistere dall’intento di mantenersi sotto i riflettori.

Tyson si sente ancora un pugile: “Floyd ci rimetterà la salute…”

L’annuncio di CSI Sports, società di produzione pronta a fare ponti d’oro con aziende di streaming e trasmissione di contenuti multimediali, ha colto tutti di sorpresa, ma a quanto pare non i diretti interessati. Che hanno risposto entusiasticamente all’invito di ritrovarsi l’uno di fronte all’altro in un match che gli appassionati hanno sognato per decenni, immaginando ciò che sarebbe stato se le carte d’identità si fossero allineate.

“In verità mi sono sempre detto che non sarebbe mai successo, e invece ora succederà”, ha affermato Tyson. “Floyd ha detto si e questo incontro rappresenta qualcosa che nessuno avrebbe osato immaginare nel mondo della boxe. Tuttavia questo sport è entrato in una nuova era di imprevedibilità e questo match conferma la tendenza pienamente. Detto ciò, non riesco davvero a credere come Floyd abbia potuto accettare: sarà dannoso per la sua salute, ma lui vuole che accada. Quindi ho firmato e ora mi metto in moto per prepararmi al confronto”.

Mayweather spavaldo: “Se torno è solo per un match leggendario”

Mayweather jr. dal canto suo ha fatto capire di essere interessato a essere protagonista di un nuovo show, dove chiaramente la borsa sarà a chissà quanti zero. “Faccio questo sport da 30 anni e non c’è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia immagine”, ha affermato Floyd.

“Sapete già che se farò qualcosa sarà un match leggendario e importante, perché io sono da sempre il migliore pugile di tutti i tempi. Questa esibizione darà ai fan quello che più desiderano”.

E poco importa se non si conoscono ancora i dettagli: il mondo della boxe probabilmente sta davvero entrando in una nuova era, e sebbene possa dividere le folle (qualcuno anche piuttosto scandalizzato) è quella che offre al momento maggiore visibilità. Che non fa rima con credibilità: di questo passo, pensando anche agli scandali del mondo dilettantistico, ne resterà veramente poca…