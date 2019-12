Boxe, Ruiz e i tre mesi di festa

La rivincita con Joshua non ha avuto storia. Ruiz, apparso lento e impacciato, ha perso, nettamente, ai punti, perderndo il titolo di campione dei pesi massimi. Il messicano non è mai riuscito ad infastidire il pugile inglese.

Il boxer messicano, in sovrappeso di sette chilogrammi, ha spiegato il motivo del suo scarso stato di forma: "Abbiamo iniziato la preparazione tardi. I tre mesi di festa per celebrare la mia vittoria mi hanno condizionato", le sue parole riportate da As.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 07:56