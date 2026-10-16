Usyk potrebbe tornare ad affrontare Fury: voci su una trilogia, ma c'è un altro avversario importante per l'ucraino

Si vocifera di un terzo incontro tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury, in programma nel 2027. Ma l'ucraino ha anche un altro nome di peso nella lista dei suoi prossimi avversari. Intanto resta l'incertezza riguardo il match di Riad tra Canelo e Mbilli

Oleksandr Usyk non ha ancora chiuso i conti con la boxe: il campione ucraino dei massimi intende lasciare ancora il segno nella categoria e potrebbe incrociare di nuovo i guantoni con Tyson Fury. Ma non solo: potrebbe essere in programma un ulteriore match nel 2027. E contro un altro nome di rilievo.

I precedenti match tra Usyk e Fury (e quelli successivi per i due pugili)

Il già numero 2 della classifica pound-per-pound (25-0, di cui 16 KO in carriera) ha già affrontato due volte il britannico (36-2-1, 25 KO), in entrambi i casi alla Kingdom Arena di Riad: la prima volta il 18 maggio 2024, con il mancino ucraino vincente sull’avversario per decisione non unanime dei giudici, e la seconda il 21 dicembre dello stesso anno, con il trionfo per Usyk che a questo giro era arrivato per decisione unanime. Il successo ha fatto sì che il pugile campione conservasse le cinture mondiali allora detenute, ovvero WBA, WBC e WBO, mentre Fury dopo quella sconfitte decise di ritirarsi dal pugilato. Per poi tornare a combattere nell’aprile del 2026.

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Usyk invece ha nel frattempo deciso di lasciare vacanti tutte le sue cinture IBF, WBA e WBC per dar spazio alle nuove generazioni di boxeurs nei massimi, ma prima nel maggio 2026 è tornato sul ring sconfiggendo in Egitto per KO il kickboxer olandese Rico Verhoeven. A proposito di cinture, quella WBA sarà in palio l’11 dicembre a Cardiff, e a contendersela saranno proprio Fury ed Anthony Joshua (match che sarà tra l’altro trasmesso in diretta streaming mondiale su Netflix).

La situazione delle cinture mondiali dei massimi

Al momento le cinture dei massimi sono sparse tra vari campioni: quella WBC è in mano ad Agit Kabavel, quella IBF a Filip Hrgovic, la WBO per ora ce l’ha Daniel Dubois (e sarà chiamato a difenderla questo fine settimana contro Fabio Wardley) e la WBA appartiene a Murat Gassiev.

Ma a proposito di WBA, BoxingScene riporta l’ipotesi di introdurre nuovamente il titolo super (assegnato al campione che detiene altre cinture o per particolari meriti sportivi) da assegnare al vincente tra Fury e Joshua. La situazione nel panorama pugilistico mondiale resta sempre complessa e magmatica, perciò non deve stupire se si vocifera che Usyk possa tornare a combattere contro Fury.

Il presunto accordo per Usyk vs Fury 3

Lo stesso britannico nei giorni scorsi aveva rivelato che c’era già un accordo per realizzare la trilogia, da svolgersi entro il primo trimestre del 2027 al Madison Squadre Garden di New York. “Sarebbe la ciliegina sulla torta della mia brillante carriera”, dopo il match contro Joshua, avrebbe dichiarato Fury.

Se inizialmente si parlava di un incontro tra Usyk e Deontay Wilder previsto a marzo del prossimo anno, questa possibilità ora sembra molto meno concreta. L’ucraino però avrebbe anche altro in ballo: secondo Mike Coppinger di The Ring Usyk potrebbe fronteggiare il prossimo anno anche David Benavidez.

L’ipotesi suggestiva di un match contro Benavidez

Il pugile di origine messicana, numero 5 della classifica pound-per-pound (32-0, 26 KO), al momento detiene nella categoria dei massimi leggeri i titoli mondiali WBA e WBO e ha in programma il match contro il campione WBC Michał Cieślak. In caso di successo per Benavidez, il pugile di Phoenix entrerà nel ring per disputare un atteso match tra pesi cruiser e mediomassimi contro l’australiano Jai Opetaia (31-0, 24 KO), in occasione del Cinco de Mayo del 2027.

Se in seguito il prossimo in lista fosse Usyk ci troveremmo di fronte ad un incontro sensazionale, con Benavidez che per l’occasione salirebbe di categoria dopo aver centrato gli obiettivi delle cinture contro Cieślak e Opetaia. Per capire se la cosa sarà concretizzabile bisognerà comunque aspettare l’esito di Fury vs Joshua e le conseguenti mosse di Usyk.

Canelo vs Mbilli a Riad, l’evento è a rischio?

Parlando invece di match che si faranno, almeno in teoria, il prossimo 31 ottobre si affronteranno per la categoria dei supermedi Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) contro l’attuale campione WBC Christian Mbilli (29-0-1, 24 KO). Diciamo in teoria perché l’evento è in programma a Riad, in una Arabia Saudita al centro delle tensioni geopolitiche nella regione (e in particolare in conflitto con i ribelli Houthi del vicino Yemen).

In questi giorni l’aeroporto della capitale saudita è finito nel mirino degli attacchi dei ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran, con diverse vittime. Secondo BoxingScene diverse persone dell’entourage dei pugili e del management hanno discusso con il ministro reale Turki Alalshikh, che finanzia e sostiene l’evento, affinché si possa almeno posticipare l’incontro.

Alvarez dal canto suo ha invece confermato la propria presenza per il terzo dei quattro match previsti a Riad nel suo contratto. E il messicano ha una gran voglia di rivalsa dopo aver perso i titoli IBF, WBA, WBC, WBO e The Ring contro Terence Crawford a settembre 2025, per poi stare fermo per più di un anno dopo un intervento chirurgico al gomito sinistro. E lo stesso match contro Mbilli è stato posticipato rispetto alla data originaria del 12 settembre per motivi personali (ovvero problemi familiari) di Canelo.