Lucas Boyè potrebbe restare in serie A ma non al Torino. L'attaccante quasi sicuramente non verrà riscattato dall'Aek Atene ma non rientra nei piani della società granata e sarà girato in prestito.

L'Estudiantes avrebbe sondato il terreno per l'argentino ma sembrano più percorribili le piste Sassuolo, che aveva già provato a ingaggiarlo, e Cagliari. Durante l'esperienza greca Boyè ha collezionato 36 presenze stagionali mettendo la firma su 6 reti e un assist.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 15:55