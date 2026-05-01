Braga-Friburgo, moviola: Taylor non si smentisce, nel recupero succede di tutto

La prova dell’arbitro nella semifinale di Europa League al microscopio, il fischietto che fece infuriare la Roma di Mourinho ne ha ammoniti cinque

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Taylor, l’arbitro inglese tristemente noto ai tifosi della Roma, nella semifinale di Europa League. Decisivo il Var, vediamo cosa è successo.

Braga-Friburgo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’8′ il gol del Braga: Gomez serve Tiknaz, che in spaccata insacca l’1-0, così come al 16′ il pareggio di Grifo. Proteste vivaci del Nottingham per un possibile fuorigioco ma l’arbitro è irremovibile, viene ammonito Vitor Carvalho proprio per proteste. Al 18′ ammonito Grifo per un netto fallo su Victor Gomez. Poco dopo brutto infortunio per Ricardo Horta, capitano, leader e giocatore di punta del Braga, costretto a lasciare il campo prima della mezz’ora di gioco.

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Il rigore visto dal Var

Nell’ultima azione del primo tempo, Lienhart – che sarà ammonito – ha trattenuto Lagerbielke durante un calcio d’angolo, un episodio passato inosservato a tutti tranne che al VAR, che ha ritenuto l’azione meritevole di revisione all’on field review. Taylor, vedendo la trattenuta al monitor, ha assegnato il rigore. Zalazar ha calciato il penalty e Atubolu ha compiuto una parata spettacolare.

Il gol in pieno recupero

Al 58′ ammonito Victor Gomez per un fallo su Makengo. Al 70′ Makengo anticipa Paulo Oliveira, che sembra cadergli addosso in area: Taylor però non fischia nulla. Al 72′ giallo per Makengo. In pieno recupero Dorgeles, una riserva, riprende una respinta imperfetta di Atubolu su tiro di Victor Gomez e col sinistro mette dentro da due passi per il 2-1 finale.

Chi è l’arbitro Taylor

E’ tristemente noto ai tifosi della Roma Anthony Taylor, l’arbitro scelto dall’Uefa per Braga-Friburgo. I giallorossi non dimenticheranno mai la finale di Europa League col Siviglia, dove hanno sempre sostenuto (Mourinho in testa) di essere stati pesantemente danneggiati. Il fischietto inglese ha diretto la sua prima partita UEFA nel 2009. Dirige con regolarità gare di Premier League dal 2009 ed è una presenza fissa in Europa League, Champions League e nelle competizioni per nazionali. Com’è diventato arbitro lo spiegò lui stesso diversi anni fa in un’intervista al sito dell’Uefa: “seguivo sempre la squadra della mia città, l’Altrincham, sia in casa che in trasferta. Mia madre era stufa di sentire le mie continue critiche agli arbitri, così mi suggerì di tacere o di provarci io. Ho seguito il suo consiglio. sono partito dai campionati locali della zona di Altrincham e poi sono passato alla Cheshire League, alla Northern Premier League, alla Conference [quinta divisione inglese] e quindi alla Football League. Ho cominciato nel 1995. Sono rimasto in Football League per quattro anni e nel 2010 ho diretto la mia prima gara in Premier League”.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn con Kavanagh IV uomo, Salisbury al Var e Attwell all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Vitor Carvalho, Grifo, Lienhart, Victor Gomez, Makengo