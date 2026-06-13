Brahim Diaz tra Juventus e Real Madrid sa chi scegliere ma ora vuol battere il Brasile ai Mondiali

Brahim Diaz dovrebbe restare al Real: rinnovo fino al 2030 vicino. La Juve continua a seguirlo, ma il marocchino pensa solo ai Blancos e al Mondiale

Si allontana il ritorno in Serie A per Brahim Diaz. Nonostante l’interesse crescente di diversi club europei, tra cui la Juventus, il futuro del fantasista marocchino sembra essere già stato definito. Il Real Madrid di Mourinho intende proseguire insieme al centrocampista il percorso iniziato negli ultimi anni e le voci di calciomercato dalla Spagna si spengono dopo i rumors di inizio estate.

Le voci di mercato dalla Spagna

Secondo quanto emerge dalla Spagna, non esiste alcun “caso Brahim”. Il club madrileno considera il giocatore un elemento importante del progetto tecnico e il diretto interessato non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la capitale spagnola. Secondo la stampa madrilena, infatti, le attenzioni provenienti dall’estero vengono considerate ‘fisiologiche’ per un calciatore del suo livello, ma non incidono sui piani delle parti.

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Rinnovo pronto fino al 2030

L’accordo per il prolungamento del contratto sarebbe già stato raggiunto. Brahim dovrebbe firmare un nuovo accordo pluriennale che lo legherà ai Blancos almeno fino al 2030. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, destinato a sancire definitivamente la volontà reciproca di continuare insieme. Anche per questo motivo, i tentativi di avvicinamento da parte di altri club, Juventus compresa, sembrano destinati a rimanere senza sviluppi concreti.

Una stagione in crescita e il focus sul Marocco

L’ultima annata al Real Madrid si è chiusa in crescendo. Nella parte finale della stagione Brahim è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Arbeloa, conquistando spazio e continuità. Impiegato spesso anche come “falso nove”, ha saputo collegare i reparti e supportare Vinicius nei periodi di assenza di Mbappé. Un rendimento che gli ha consentito di arrivare con fiducia e convinzione ai prossimi impegni internazionali.

La sfida ad Ancelotti

Nonostante il rinnovo in vista con i Blancos, il pensiero del centrocampista, ora, è rivolto soprattutto al Marocco e alla Coppa del Mondo.



Dopo essere stato protagonista nell’ultima Coppa d’Africa, chiusa da capocannoniere con cinque reti e con l’inserimento nell’undici ideale del torneo, Brahim punta a diventare uno dei leader dei Leoni dell’Atlante nel grande appuntamento mondiale. La sfida al Brasile è appena iniziata, l’appuntamento per il match con il team di Ancelotti è per la mezzanotte italiana.