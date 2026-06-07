Inter, Ausilio: il retroscena sul mercato e la bordata a Conte, Allegri e Spalletti. "Come presi Lautaro"

L'ex ds del Milan e il dirigente dell'Inter ospiti al Festival della serie A a Parma tra ricordi ed aneddoti, non manca qualche battuta polemica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Uno ha fatto le fortune del Milan (e oggi è vicepresidente del Ravenna in serie C), l’altro continua a contribuire ai successi dell’Inter: Ariedo Braida (“il mio sogno era fare il calciatore, non il ds, per fare bene il ds però devi avere talento come i calciatori”) e Piero Ausilio (“per fortuna del calcio italiano ho smesso presto di giocare ma sono sempre voluto rimanere nell’ambiente e la mia ambizione era proprio quella di fare il direttore sportivo”) sono stati tra gli ospiti del Festival della serie A a Parma, raccontandosi e toccando i temi d’attualità sul mercato e non solo.

La critica a Ibra

Quando si parla di Milan quasi si commuove Braida. Dai ricordi dei tempi d’oro con Sacchi (“i calciatori lo evitavano perchè ti metteva sotto e ti parlava di calcio per ore, pensava solo al pallone e al Milan) e con Galliani (“per convincerlo a prendere Kakà m’inventai che lo voleva l’Inter, lui mi aveva sempre detto di no ma quando sentì l’Inter mi urlò: ‘prendilo, prendilo, prendilo’) all’attualità: “Il Milan ce l’ho nel cuore e, devo dire la verità, mi viene quasi da piangere a vederlo in questa situazione. Diciamo una cosa: c’è una crisi d’identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c’è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto. La strada è lunga ma penso che il Milan abbia un passato importante che non si può cancellare. Quando le cose non vanno bene, i risultati sportivi sono importanti. Anche questa crisi di identità dove non vedo quello che è stato sempre per me il Milan dove c’era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo come Silvio Berlusconi e anche Adriano Galliani.

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Manca qualcosa che debba dare lo slancio al Milan per ripartire. Leao? Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. E’ chiaro che se poi tu non le trasmetti sul campo tutto è vano. Ibrahimovic? Deve avere l’umiltà di imparare, anche io penso che ci sia qualcuno più bravo di me. Oggi c’è solo prepotenza e arroganza ma la qualità che serve è l’umiltà. Oggi tutti, soprattutto i giovani, hanno sempre da insegnare qualcosa ma bisogna anche saper ascoltare”.

L’acquisto di Lautaro

Anche Ausilio passa dall’amarcord su Thuram (“l’abbiamo strappato al Milan e ad altre big d’Europa, l’avevamo preso già due anni prima, c’era l’accordo col Borussia, lui giocava esterno a sinistra e non attaccante mentre noi avendolo visionato eravamo convinti potesse fare la punta. Gli parlammo e lui disse: parlate con papà. Lilian Thuram ci chiese tutto, diede l’ok ma poi l’affare si fece solo due anni dopo” e Lautaro (“La trattativa è stata molto particolare, si era promesso all’Atletico Madrid ma noi avevamo il vantaggio che nel Racing il presidente era Milito. Trovai l’accordo col club, andai a vedere la partita e quel giorno Lautaro fece tre gol. Cambiò il prezzo, arrivarono altre offerte ma io rimasi lì e tornai solo con la sua firma sul contratto“) al presente con tanto di frecciata alle big rivali.

“Il mercato dell’Inter sarà sulla falsariga degli ultimi, si compra con intelligenza senza illudere nessuno, altri andranno via dopo Dumfries ma arriveranno giocatori importanti, non stravolgeremo nulla, inseriremo anche qualche giovane assieme ai giocatori di esperienza che servono sempre per vincere. Penso ai Pio Esposito, Bonny, Sucic abbiano fatto bene e daremo continuità a questo progetto per fare una squadra competitiva che non si nasconde, noi non ci siamo mai nascosti, sento dire che l’obiettivo è la Champions ma sono bugie, nessuna big inizia il campionato per arrivare secondo”.