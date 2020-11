Braida: "Ibrahimovic gigante fenomenale"

L’ex dirigente del Milan Ariedo Braida, oggi alla Cremonese, ai microfoni di Gr Parlamento si è così espresso sull’impressionante prima parte di stagione di Zlatan Ibrahimovic. “E’ un gigante. Dovrà continuare a giocare perché è un fenomeno, giocatore unico e dove gioca le squadre vincono. Faccio i miei complimenti al Milan. Farà come minimo 25 gol in campionato, non vedo i suoi limiti”.

“E’ un piacere vederlo giocare, è un grande campione e un giocatore formidabile: nella squadra è l’unico che può cambiare gli equilibri, non ne vedo altri nella rosa”, ha osservato.

OMNISPORT | 23-11-2020 15:56