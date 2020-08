Branca: "Stupito in negativo dall'Inter di Conte"

L’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca a Radio Sportiva ha confessato di essere rimasto deluso dalla prestazione dei nerazzurri di Conte in finale di Europa League: “Sono rimasto sorpreso, mi aspettavo che, viste le partite precedenti, l’Inter stesse meglio dal punto di vista psicologico e in forma ottimale per affrontare una squadra scomoda. Pensavo che l’Inter potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi dispiace per com’è andata. Il Siviglia ci ha messo l’esperienza, ma mi aspettavo un’Inter più pimpante”.

Sul futuro di Conte non si è sbilanciato: “A questo punto può succedere un po’ di tutto, dipende dalle parole che useranno i protagonisti della vicenda. Finalmente si incontreranno, dovranno dirsi tutto quello che finora non si sono detti per cercare di proseguire questo rapporto”.

OMNISPORT | 25-08-2020 11:01