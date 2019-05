Branchini: "Chiesa verso la Juventus"

L'agente di mercato Giovanni Branchini a Tuttosport dà molto vicino il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. "In estate andrà via dalla Fiorentina. Credo che alla fine andrà proprio ai bianconeri ma il club prima dovrà portare a termine alcune cessioni. Piccola rivoluzione? Penso proprio di sì". Secondo il Corriere dello Sport, la punta gigliata ha chiesto un ingaggio di 7 milioni di euro per restare un altro anno al Franchi.

Sulla possibile cessione di Dybala: "Stavolta è possibile. Non credo sia contento lui e non credo sia contenta la Juve di questa stagione. In un eventuale scambio con Icardi tutti avrebbero la possibilità di guadagnare".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 11:22