Brandt è sempre più rossonero

Il Bayer Leverkusen non si lascia sfuggire Julian Brandt.

Il ragazzo, che pure era corteggiato da altri club, soprattutto inglesi, ha prolungato fino al 2021 il contratto già in essere.

Arrivato in rossonero nel 2014, dopo l’esperienza nelle giovanili del Wolfsburg, il centrocampista classe 1996 è nel giro della nazionale maggiore tedesca e punta ad andare in Russia per disputare i campionati del mondo dopo essere stato estromesso dai 23 che parteciparono a Euro2016.

SPORTAL.IT | 04-04-2018 10:00