Brasile a corto di terzini: chiamato l'ex Atalanta Arana

Doppio forfait per il Brasile : dopo Alex Sandro, anche Alex Telles. Lo juventino è da tempo alle prese con un infortunio e non è stato nemmeno convocato da Tite . Ora anche il nuovo giocatore del Manchester United dovrà saltare la sfida con l’Uruguay, a causa di un tampone sospetto.

La Seleçao si è così ritrovata con il solo Renan Lodi a disposizione nel ruolo di terzino sinistro ed è corsa ai ripari. Convocando un altro giocatore passato dalla Serie A, senza però lasciare un grande ricordo o una grande traccia: Guilherme Arana.

Il classe 1997 da gennaio gioca all’Atletico Mineiro ed è uno dei migliori esterni mancini del campionato. Nell’estate 2019 però era stato acquistato dall’ Atalanta per rinforzare la corsia sinistra. Arrivato in prestito dal Siviglia, la sua esperienza è durata solo pochi mesi.

Arana ha collezionato soltanto 4 presenze, tutte entrando dalla panchina, tra la seconda e la dodicesima partita, per poi finire nel dimenticatoio e non esser nemmeno convocato per le ultime partite prima di un addio ormai scontato.

Tornato in patria, ha ritrovato sé stesso. Ed è tornato a proporsi come uno dei migliori laterali mancini, come ai tempi del Corinthians. Le sue prestazioni gli sono valse la chiamata del Brasile di Tite. Un sogno ad occhi aperti.

“Ho già indossato la maglia della nazionale, ma solo nella squadra preolimpica. Questa ha un gusto diverso, è un sogno che avevo da bambino che si realizza”.

Arana sarà con ogni probabilità in panchina contro l’Uruguay, pronto a prendere il posto di Renan Lodi, che va verso la conferma sulla fascia sinistra dopo l’ottima prova fornita contro il Venezuela.

