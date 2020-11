Brasile a punteggio pieno: Firmino stende il Venezuela

No Neymar, no problem. Anche senza il suo trascinatore, autore di due prestazioni monumentali nelle sfide del mese scorso, il Brasile batte 1-0 il Venezuela nella terza giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

A San Paolo scende in campo una Seleçao diversa rispetto a quella ‘ideale’ di Tite, senza l’asso del PSG, Coutinho, Casemiro, con Alisson e Arthur inizialmente in panchina. Nel tridente ci sono Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison, con Allan a reggere il centrocampo.

La partita è abbastanza in controllo per il Brasile, che gestisce il possesso della palla e arriva diverse volte al tiro, anche se Farinez regge e conclude il primo tempo senza goal al passivo. Anche grazie al guardalinee che annulla un goal a Richarlison per fuorigioco.

Nel secondo tempo Tite inserisce Paquetà per l’acciaccato Douglas Luiz. L’ex Milan è protagonista nell’azione che al 67′ sblocca e decide la gara: imbuca per Everton Ribeiro, che crossa al centro dove Renan Lodi e Gabriel Jesus si ostacolano, ma riescono in una torre che libera Firmino, tutto solo davanti alla porta. Destro e goal vincente.

Per la Seleçao è la terza vittoria in tre gare, anche se con una prestazione meno brillante rispetto alle altre. Tite, però, guarda al risultato: il Brasile è da solo in testa, a punteggio pieno.

OMNISPORT | 14-11-2020 07:46