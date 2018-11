Brasile, Allan prenota già il bis

L’atteso debutto di Allan con la Nazionale brasiliana è avvenuto nell’amichevole di Londra contro l’Uruguay. Mezzora nella quale il centrocampista del Napoli ha fornito il proprio consueto contributo di dinamismo, servendo anche da portafortuna alla Seleçao, che ha sbloccato la gara nel finale grazie a un rigore di Neymar.

Al termine della gara Allan, avvicinato nelle scorse settimane alla Nazionale italiana, ma in realtà al momento sprovvisto anche del passaporto tricolore, ha espresso tutta la propria emozione: “Sono molto felice di aver esordito con la maglia del Brasile. Giocare per il mio paese era il sogno che avevo da bambino. Sono anche felice per la vittoria finale”.

L’ex udinese si è poi lasciato andare a qualche dedica, prenotando già… la seconda presenza: Mia moglie Thais, i miei figli ed alcuni amici da Napoli sono venuti sin qui sugli spalti, sono felicissimo che stasera fossero qui con me. La maglia del mio debutto in Nazionale la regalerò a mia moglie, la prossima invece sarà per mia madre. La convocazione in nazionale è arrivata proprio il giorno dopo il compleanno di Thais, quindi è giusto che questa maglia se la prenda lei”.

