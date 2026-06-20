Brasile, Ancelotti allo scoperto su Neymar, Raphinha e i time-out. Il ruolo della psicologa

Il ct fissa l'obiettivo del primo posto. Intanto il Brasile attende gli esami di Raphinha e promuove l'utilità dei time-out per affrontare il caldo del Mondiale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Brasile ritrova il sorriso dopo il netto successo per 3-0 contro Haiti e può finalmente riabbracciare Neymar. Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, ha infatti annunciato che il fuoriclasse brasiliano sarà disponibile per la prossima sfida contro la Scozia, decisiva per la conquista del primo posto nel girone. Una notizia accolta con entusiasmo dall’ambiente verdeoro, che nelle prime due uscite del Mondiale ha dovuto fare a meno del proprio numero dieci. Il tecnico italiano ha spiegato che Neymar svolgerà ancora un breve lavoro personalizzato prima di rientrare definitivamente in gruppo.

Neymar pronto al rientro: una risorsa in più per il Brasile

L’attaccante del Santos era fermo da quasi un mese a causa dell’infortunio rimediato in campionato e solo negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il pallone. Ancelotti ha però rassicurato tutti sulle sue condizioni, confermando che il giocatore sarà convocato per la sfida contro la Scozia. Il ritorno di Neymar – portato in Nord America a furor di popolo – rappresenta un’arma importante per una Seleçao che vuole aumentare ulteriormente il proprio potenziale offensivo. La sua esperienza e la sua qualità potrebbero risultare decisive in una partita che il Brasile considera fondamentale per chiudere il girone al comando.

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L’incognita Raphinha e le possibili novità di formazione

Se da una parte arriva il sorriso per Neymar, dall’altra c’è preoccupazione per Raphinha. L’esterno del Barcellona è stato costretto a lasciare il campo contro Haiti a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni saranno valutate attraverso esami specifici. Ancelotti ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando che al momento non è ancora chiara l’entità dell’infortunio. Proprio per questo il commissario tecnico non ha escluso ulteriori cambi nell’undici titolare, lasciando intendere che potrebbero esserci nuove soluzioni tattiche in vista della prossima gara.

Un Brasile in crescita grazie anche al nuovo ruolo di Vinicius

Tra le note più positive della vittoria contro Haiti c’è stata la prestazione di Vinicius Junior. L’attaccante del Real Madrid è stato schierato in una posizione più centrale, una scelta che ha permesso al giocatore di essere ancora più pericoloso negli spazi e negli attacchi in profondità. Il risultato è stato evidente, con un gol e un assist che hanno contribuito al successo della Seleçao. Ancelotti ha evidenziato la capacità di adattamento del suo fuoriclasse, ribadendo però che l’obiettivo è costruire un Brasile forte nel collettivo e non dipendente dai singoli.

Time-out e sfida alla Scozia: il messaggio di Ancelotti

Il tecnico italiano ha poi espresso un giudizio positivo sui time-out introdotti durante il torneo. Secondo Ancelotti, le pause sono particolarmente utili per consentire ai giocatori di recuperare energie nelle condizioni climatiche più difficili e, allo stesso tempo, permettono agli allenatori di correggere alcuni aspetti tattici durante la partita. “Noi dobbiamo restare calmi, tranquilli e concentrati sul gioco. La psicologa sta lavorando con noi e ci sta aiutando. I time-out? Mi piacciono, con il gran caldo che c’è i giocatori possono recuperare e noi allenatori sistemare qualcosa”.

Guardando alla sfida con la Scozia, il commissario tecnico ha lanciato un messaggio chiaro: il Brasile vuole vincere per chiudere al primo posto, ma serviranno calma, concentrazione e grande rispetto per un avversario che ha già dimostrato di poter creare problemi a chiunque.