Brasile: Ancelotti cambia idea, dietrofront contro Haiti dopo le critiche. Come sta Neymar

Il ct auriverde cerca il riscatto dopo il pari col Marocco e chiede resilienza alla squadra, la stella del Santos ancora ko: non ci sarà contro Haiti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il leader calmo ritrova equilibrio. Dopo aver dato segni di impazienza per le critiche dopo l’1-1 col Marocco, Carlo Ancelotti ha ritrovato equilibrio e ottimismo. Il Mondiale è lungo, mai come stavolta una maratona che dura quasi 40 giorni e il ct crede nelle potenzialità di crescita della sua squadra ma sa fare autocritica ed è pronto a diversi cambiamenti in squadra. Non ci sarà però Neymar, ancora ko per infortunio e neanche convocato per la gara di stanotte (ore 2.30 in Italia) contro Haiti.

Ancelotti ha deciso la formazione

Ancelotti ha le idee chiare: “Nella mia mente, la formazione titolare è già decisa. La comunicherò ai giocatori domani, quindi mi sembra giusto non dirlo alla stampa adesso. Non credo sia il momento opportuno, ma questo è l’unico motivo. Non ho problemi a comunicarvi la formazione titolare anche a voi. Nel calcio non ci sono segreti, ma preferisco dirlo prima ai giocatori. Vorrei chiarire una cosa: è un privilegio essere qui come commissario tecnico della nazionale. Devo saper gestire la pressione. Il risultato contro il Marocco non è stato positivo, ma è necessario muovere critiche costruttive. Il Mondiale non si vince alla prima partita. Dobbiamo trovare una soluzione. L’autocritica dei giocatori è stata positiva. Abbiamo lavorato in questi giorni per risolvere la situazione e credo che ci riusciremo. Prima o poi sistemeremo le cose. Resto fiducioso che la squadra sarà competitiva in questo Mondiale”.

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Anche il ct fa autocritica e cambierà formazione: “Non voglio un’identità unica e definita per la squadra, perché il mio team deve saper fare diverse cose: difendere con un blocco basso e attaccare sfruttando la qualità dei giocatori. Non bisogna aspettarsi un’identità univoca, perché non è quello che voglio. Faremo dei cambiamenti, ma non si tratta di cambiamenti che possono coinvolgere solo pochi giocatori, magari più freschi di altri, ma di cambiamenti che vogliamo apportare per migliorare il gioco, perché il primo tempo non è stato buono, dobbiamo migliorare questo aspetto. Abbiamo giocatori in attacco che hanno qualità, che hanno velocità, che sono forti, che sono potenti”.

Il momento di Endrick

Gli chiedono le differenze tra i suoi bomber e il ct spiega: “Matheus Cunha ha più qualità al centro e sull’ala, come attaccante di riferimento, cosa che ha anche Igor Thiago. È un giocatore di riferimento in area, forte nei contrasti, molto aggressivo nel recuperare palla. Endrick è… Non è né l’uno né l’altro. Endrick è diverso, è qualcosa di speciale. È un talento straordinario. E il Brasile trarrà beneficio dalle sue qualità in questo Mondiale e anche nel prossimo. È paziente, non ha fretta. È molto, devo dire, maturo per la sua età. Questo è un aspetto molto importante. E anche in famiglia è molto, molto paziente. Quindi, penso che questo sia importante per il calcio”.

Non dice però se giocherà con Haiti, come chiesto da tutti a gran voce: “Dobbiamo inserire Endrick al momento giusto. Aspettiamo un po’. Sarà importante. La prima parte della partita è stata inaspettata. Credo che l’esordio al Mondiale, il peso della maglia, abbia influito sulla mentalità dei giocatori. Partire bene è importante, ma non è la cosa più importante. La squadra deve essere più che perfetta; deve essere resiliente. La squadra è resiliente e migliorerà”.

Ancelotti non sottovaluta Haiti: “La partita di Haiti contro la Scozia è stata molto equilibrata. Sono una squadra ben organizzata, il loro sistema è piuttosto chiaro. Giocano un buon calcio con le caratteristiche che vogliono. Sono un avversario che dobbiamo rispettare, come tutti gli avversari, perché stanno giocando ai Mondiali e tutti sono molto motivati. Tutte le partite sono molto equilibrate e competitive”.

Neymar ancora out

Il tecnico italiano contava di recuperare Neymar, che era stato costretto a saltare la gara d’esordio per un problema fisico ma l’ex stella di Barcellona e Paris Saint Germain continua a soffrire di un fastidio che lo costringerà a saltare anche la sfida con Haiti. Neymar, che solo negli ultimi giorni ha iniziato a lavorare con il gruppo, non è stato inserito nell’elenco dei convocati stilato dal tecnico italiano. A confermarlo, una nota ufficiale della Federcalcio brasiliana: “Neymar non viaggerà con la delegazione a Philadelphia. Rimarrà nel New Jersey per ottimizzare la fase finale del suo recupero, usufruendo delle eccellenti strutture del The Ridge Hotel e del Columbia Park”.