Brasile, Ancelotti cambia tutto per la Croazia dopo il ko con la Francia: Raphinha 5 settimane out

Selecao in emergenza: fuori Raphinha e Wesley per infortunio. Ancelotti cambia formazione contro la Croazia, mentre il Barça perde il brasiliano per 5 settimane.

Dopo l’esclusione di Neymar dalla lista convocati delle amichevoli pre-Mondiale del Brasile con tutte le annesse polemiche, Ancelotti si troverà ora a risolvere anche altri problemi. La nazionale brasiliana dovrà fare i conti con due assenze pesanti in vista della prossima amichevole contro la Croazia: dopo la sconfitta per 2-1 contro la Francia negli Stati Uniti, la Selecao ha ufficializzato l’esclusione di Raphinha e Wesley per problemi fisici emersi durante la gara.

Infortuni confermati: niente sostituti

Gli esami medici, effettuati al termine del match amichevole Brasile-Francia, hanno evidenziato sia per Raphinha che per Wesley una lesione muscolare alla parte posteriore della coscia destra. Per questo motivo, lo staff guidato da Carlo Ancelotti ha deciso di non rischiarli e di autorizzarne il rientro ai rispettivi club per proseguire le cure.

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Difesa rinforzata: arriva Vitor Reis

Nonostante l’idea iniziale fosse quella di non aggiungere nuovi elementi, l’emergenza difensiva ha portato alla convocazione del giovane Vitor Reis, attualmente al Girona. La sua chiamata compensa le assenze di Gabriel Magalhães e il riposo precauzionale di Marquinhos.

Cambi in attacco: occasione per Luiz Henrique

L’assenza di Raphinha obbliga a rivedere anche l’assetto offensivo. Il principale candidato a prendere il suo posto è Luiz Henrique, protagonista di una buona prestazione nella ripresa contro la Francia. Possibili novità anche nel reparto avanzato, con Endrick che potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Dopo il ko contro i francesi, intanto il Brasile si è trasferito a Orlando, dove ha svolto una seduta di recupero in palestra. Nei giorni successivi, Ancelotti testerà nuove soluzioni tattiche in vista della sfida di martedì a Orlando contro la Croazia, ultimo impegno prima delle scelte definitive per il Mondiale 2026.

Raphinha out cinque settimane: ansia Barcellona

Riguardo la situazione infortuni, dal Barcellona sono arrivate ulteriori conferme e indicazioni sulle condizioni dell’esterno offensivo. Il club blaugrana ha comunicato: “Il giocatore ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra”, stimato uno stop di circa cinque settimane.

Se i tempi saranno confermati, il brasiliano salterà i quarti di Champions League contro l’Atlético Madrid e resta in dubbio per il prossimo Clásico contro il Real Madrid in Liga. La situazione preoccupa particolarmente, trattandosi dello stesso muscolo già colpito in stagione e soggetto a ricadute.