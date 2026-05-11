Brasile, Ancelotti chiama Neymar e Bremer: la lista dei pre-convocati al Mondiale tra assenze e una sorpresa

Il ct della Seleçao ha pre-selezionato 55 calciatori in vista del Mondiale: Neymar c'è, ma la sua presenza è ancora in dubbio. Tre i calciatori della Serie A

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Quando ha accettato l’incarico di ct del Brasile, Carlo Ancelotti si è posto l’obiettivo di riportare una Seleçao in crisi d’identità e risultati sul tetto del mondo. La sua nazionale prende forma in vista della Coppa del Mondo che per la Canarinha scatterà nella notte tra il 13 e il 14 giugno col primo match del Gruppo C contro il Marocco. Il tecnico italiano ha diramato la lista dei pre-selezionati alla rassegna iridata: nell’elenco dei 55 figura Neymar, finora mai convocato. Tre gli ‘italiani’, tra cui il difensore della Juventus Bremer.

Brasile, la lista di Ancelotti: c’è Neymar

La recente rissa col compagno di squadra Robinho jr (figlio dell’ex attaccante del Milan) sembrava potesse chiudere definitivamente le porte del ritorno in nazionale a Neymar. Invece, il 34enne capitano del Santos è stato inserito nella lista dei pre-convocati di Ancelotti, a conferma del fatto che per il primo ct straniero nella storia del Brasile ogni scenario resta aperto, soprattutto se l’ex Barcelona e Paris Saint-Germain dovesse ritrovare brillantezza e condizione fisica.

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La decisione definitiva arriverà solo al momento delle convocazioni ufficiali, quando il gruppo sarà ridotto a 26 giocatori. Se da un lato non è la prima volta che O’Ney figura tra i pre-convocati per poi essere escluso, dall’altro le possibili defezioni nel reparto offensivo potrebbero favorire il suo ritorno in nazionale, per cui di recente si sono spese anche leggende del calcio brasiliano come Ronaldo il Fenomeno e Romario.

Tre italiani in corsa per il Mondiale

Conferma per Bremer. Assente dalla Coppa America del 2024 a causa degli infortuni che ne hanno frenato l’ascesa, il forte difensore della Juventus era già stato convocato in occasione delle due amichevoli di fine marzo contro Francia (titolare) e Croazia (in panchina). L’ex Toro non sta attraversando il suo miglior momento: tra qualche errore di troppo e dichiarazioni pungenti, il suo futuro agli ordini di Luciano Spalletti è diventato di colpo incerto.

Di sicuro, la chiamata di Ancelotti arriva nel momento giusto, perché gli restituisce morale e fiducia. Della magic list fanno parte anche Carlos Augusto, campione d’Italia con l’Inter, e Wesley, che si è ambientato benissimo nella Roma di Gian Piero Gasperini.

Assenze pesanti, il dubbio e la possibile sorpresa

Ancelotti ha già perso due titolari per il Mondiale: i madrileni Rodrygo e Militao, vittime di gravi infortuni. Non è finita qui, perché è corsa contro il tempo per recuperare la stellina del Chelsea Estevao, fermo ai box per una lesione al bicipite femorale.

Il timore dello staff medico della Federazione è che l’attaccante considerato in patria l’erede di Neymar non sia in grado di recuperare nemmeno per la fase a eliminazione diretta. Ma spunta una convocazione a sorpresa: il ct pensa di portare negli States il 28enne Pedro, centravanti in gran spolvero del Flamengo con una breve e ben poco fortunata parentesi in Italia con la maglia della Fiorentina.

I pre-convocati di Ancelotti: