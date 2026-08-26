Brasile, Ancelotti ci risiamo: riecco lo stesso problema dei Mondiali, che guaio per il ct

In Usa il tecnico emiliano aveva dovuto fare a meno di cinque assi, ora tornano gli infortuni pesanti: nelle amichevoli di settembre con India e Australia sarà out Endrick

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ricomincia da dove aveva terminato Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Il problema è sempre lo stesso, gli infortuni dei big. Ai Mondiali il ct auriverde aveva dovuto rinunciare in partenza a tre assi come Militao, Estevao, Rodrygo, poi subito dopo a Raphinha e Wesley che si sono fatti male subito e aveva sempre un Neymar a mezzo servizio, reduce da un lungo stop. Il problema ricorrente nel suo primo anno alla guida della nazionale brasiliana potrebbe ripresentarsi ora, mentre il CT si prepara a definire la rosa per la prima pausa per le nazionali FIFA in vista dei Mondiali del 2030 a settembre, Ancelotti annuncerà la lista dei convocati per le amichevoli contro India e Australia e dovrà fare a meno di Endrick, attualmente sotto le cure dello staff medico del Real Madrid.

L’infortunio di Endrick

Endrick era assente sabato quando l merengues hanno battuto l’Espanyol 2-1 in trasferta, nel secondo turno della Liga. E sarà assente anche oggi nel match contro la Real Sociedad , al Santiago Bernabéu.”Non posso dire quanto sia grave l’infortunio. C’è un problema muscolare che interessa il tendine. È un giocatore che mi piace molto e che ha ricevuto molte offerte da altri club. Lo volevo e per questo non l’ho dato in prestito né l’ho venduto. Non sono sicuro che farà parte della rosa principale di Ancelotti, ma Carlo è mio amico e mi chiamerà direttamente”, ha dichiarato Mourinho martedì. Un articolo di ESPN pubblicato nel fine settimana indica che Endrick dovrebbe tornare in campo solo nella quinta giornata della Liga, il 13 settembre, quindi dopo l’annuncio della rosa da parte di Ancelotti.

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Le amichevoli del Brasile

Il Brasile ha in programma tre amichevoli confermate tra la fine di settembre, contro l’Australia (il 25 e il 29), e l’inizio di ottobre, contro l’India (il 3). Carlo Ancelotti dovrebbe annunciare la lista dei convocati della nazionale nella seconda settimana di settembre, probabilmente l’8. Sarà comunque un Brasile rivoluzionato. Non ci sarà più Neymar, che ha detto addio alla nazionale, ma anche tanti altri senatori, da Danilo a Casemiro fino a tutti quei giocatori che avevano più di 30 anni al Mondiale. Marquinhos è uno dei nomi che dovrebbero rimanere nel gruppo, mentre la situazione del portiere Alisson sarà valutata in base alle prestazioni dei giovani portieri che potrebbero essere chiamati in prima squadra.

Le gare ufficiali

Le prime partite ufficiali saranno le qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2030 , che inizieranno nella seconda metà del 2027. Il torneo avrà nuove regole a causa della qualificazione automatica di Argentina , Paraguay e Uruguay, che ospiteranno le partite inaugurali dell’edizione del centenario dei Mondiali . Nel 2028 sarà la volta della Copa América , che celebrerà la sua 49ª edizione e dovrebbe tenersi negli Stati Uniti