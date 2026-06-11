Brasile, Ancelotti compleanno da Oscar: Paolo Sorrentino e Spike Lee in visita al ritiro tra ciak, sigari, Nba e risate

Il regista italiano ha iniziato a girare il documentario sulla vita del tecnico che ha compiuto 67 anni, l'autore di "Malcom X" a New York per l'Nba

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il regalo preferirebbe riceverlo tra poco più di un mese ed è facile immaginare di cosa si tratti ma intanto Carlo Ancelotti ha festeggiato in ritiro il suo 67esimo compleanno. Il tecnico italiano è stato omaggiato dai suoi calciatori che lo hanno applaudito mentre, sorridente, passava in mezzo al corridoio ‘verdeoro’, ma il centro di allenamento del Brasile allestito negli Stati Uniti si è trasformato in un evento da tappeto rosso con la presenza di due nomi di spicco del cinema mondiale: Spike Lee e Paolo Sorrentino, registi che insieme vantano tre statuette Oscar in carriera. La nazionale auriverde comincerà il suo Mondiale tra tre giorni contro il Marocco, a New York, con il calcio di inizio fissato alla mezzanotte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno.

Il lavoro di Sorrentino

Il primo ad arrivare è stato il regista napoletano Paolo Sorrentino, che aveva un impegno professionale. Il vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero nel 2014 con “La grande bellezza”, sta seguendo da vicino gli aspetti tecnici del processo di selezione per la realizzazione di un documentario su Carlo Ancelotti. Il progetto documenta il percorso del commissario tecnico italiano nella sua prima esperienza alla guida della Nazionale brasiliana. Da quando ha assunto l’incarico, le troupe cinematografiche hanno seguito diversi momenti della sua routine, dalle riunioni e dagli allenamenti ai viaggi e alle conversazioni con i giocatori. L’idea è quella di mostrare il dietro le quinte della costruzione della squadra in vista dei Mondiali, nonché di rivelare aspetti poco conosciuti della personalità di uno degli allenatori di maggior successo nella storia del calcio.

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Sorrentino produce e dirige quello che sarà il primo documentario della sua carriera. E il protagonista non poteva essere più vicino al suo percorso personale: Carlo Ancelotti, amico di lunga data del regista. Circondato da telecamere, produttori e assistenti, Sorrentino è diventato rapidamente un’attrazione parallela al lavoro della nazionale. Al suo arrivo, l’italiano ha già catturato l’attenzione accendendosi un sigaro, una scena che sembrava uscita direttamente da uno dei suoi film.

La passione di Spike Lee

Mentre i giocatori svolgevano le loro attività sotto la direzione di Ancelotti, come si legge su Lance, il regista osservava tutto con attenzione, coordinava meticolosamente ogni inquadratura, parlava con i direttori della fotografia, regolava l’inquadratura e discuteva idee con la troupe di produzione. Verranno alternati filmati d’archivio storici con immagini inedite girate di recente in Italia, Spagna, Brasile e negli Stati Uniti durante i Mondiali di calcio.

Nell’annunciare il progetto, Ancelotti ha espresso entusiasmo per la collaborazione con il suo amico italiano. “È un onore raccontare la mia storia al fianco del grande Paolo Sorrentino. Ho sempre ammirato i suoi capolavori e il suo impegno per la narrazione artistica”, ha dichiarato Ancelotti a Deadline. Mentre Sorrentino era lì per lavoro, il regista americano Spike Lee era in visita. Noto per opere iconiche come “Fa’ la cosa giusta”, e “Malcolm X”, Spike Lee ha un legame di lunga data con lo sport, in particolare con il basket e il calcio.

La sua presenza ha suscitato curiosità tra i giornalisti e gli ospiti presenti al centro di allenamento dei New York Red Bulls. Interrogato sulla nazionale brasiliana, Spike Lee ha preferito parlare dei New York Knicks. La squadra della Grande Mela ha giocato contro i San Antonio Spurs nella quarta partita delle finali NBA ed ora è in vantaggio nella serie per 3-1 dopo la clamorosa rimonta di questa notte: “Stasera devo andare a vedere una partita. I Knicks… C’è una partita dei Knicks stasera”, ha gridato il regista ai giornalisti, ha dichiarato il cineasta americano.