Brasile, Ancelotti con Raphinha ha trovato il suo n.9 ma manca il 10 alla Ronaldinho: ecco i nuovi Neymar

Il ct auriverde prepara diversi cambi in vista del secondo test con l'Australia dopo il ko della settimana scorsa ma c'è un ruolo ancora scoperto

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E’ stato un pari indolore quello della settimana scorsa con l’Australia per Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile va avanti nella sua strada di esperimenti per la rifondazione dopo il deludente Mondiale ed effettuerà una serie di cambi nella formazione per la seconda amichevole con gli australiani in programma domani. Nell’attività svolta a Brisbane ha testato sette cambi rispetto alla squadra che ha iniziato venerdì quando il Brasile ha pareggiato 1-1. È stato modificato anche lo schema di gioco ma a Re Carlo manca ancora una pedina chiave.

Tutti i cambi di Ancelotti

I cambiamenti valutati da Ancelotti interessano tutti i reparti. La difesa è stata completamente rinnovata, con Jair e Gabriel Magalhães messi alla prova. A centrocampo ad affiancare Danilo e Bruno Guimarães è stato scelto Gabriel Bontempo. In attacco, Rayan ha formato un trio con Raphinha e Vini Jr. Quindi, una possibile formazione titolare comprende: Pedro Morisco (Otávio); Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Vini Jr e Rafhinha.

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Raphinha è il nuovo numero 9

In questo modulo, Raphinha diventerebbe l’attaccante più centrale: Ancelotti che lo schiererebbe nella stessa posizione in cui gioca al Barcellona, ​​e in cui sta vivendo il periodo più prolifico della sua carriera, con 14 gol in otto partite, tra cui due triplette. Intanto la Seleção scenderà di nuovo in campo senza un vero numero 10 a centrocampo.

Manca un 10 come Ronaldinho

Come osserva Lance Bruno Guimarães, Danilo Santos e Gabriel Bontempo sono giocatori con caratteristiche diverse. Hanno tutti qualità, intensità, capacità di spingere e di andare avanti. Ma nessuno di loro è quel centrocampista capace di ricevere tra le linee, rallentare il ritmo di gioco e dettare il ritmo. Difficile trovare un nuovo Rivaldo, Neymar o Ronaldinho ma il portale brasiliano indica alcune soluzioni. Matheus Pereira, del Cruzeiro, è un nome da tenere d’occhio, così come Gustavo Scarpa. Il centrocampista dell’Atlético-MG ha già indossato la maglia numero 10 e possiede le doti tecniche per creare gioco, crossare, trovare passaggi e partecipare alla manovra offensiva. Poi c’è Breno Bidon. Il giocatore del Corinthians ha 21 anni ed è proprio un centrocampista con le caratteristiche più vicine a quelle ricercate.

Tutte le alternative tra le linee

Anche Gabriel Bontempo fa parte di questo processo. È un centrocampista moderno, più dinamico, non è il classico regista. Al Santos, indossa la maglia numero 8. Infine c’è Isaque, dello Shakhtar Donetsk. Scoperto dal Fluminense, il centrocampista è uno dei giocatori della nuova generazione che più si avvicina al profilo di un regista creativo. A soli 19 anni, ha già maturato esperienza in Europa e ha concluso la sua prima stagione allo Shakhtar con sette gol e sei assist. All’inizio della stagione in corso, ha già all’attivo due gol e tre assist in sette partite.