Brasile, Ancelotti cambia i convocati: la decisione su Neymar e le polemiche per gli esclusi

Il ct auriverde presenta qualche sorpresa per le amichevoli contro Senegal e Tunisia, tra gli esclusi fanno rumore le assenze di Endrick e Neymar

Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per le due amichevoli internazionali di novembre contro Senegal e Tunisia, che si disputeranno in Europa. La grande novità è la chiamata di Vítor Roque, attaccante del Palmeiras, ma colpiscono anche la presenza di Fabinho dell’Al-Ittihad in Arabia Saudita e Luciano Juba del Bahia, mentre restano esclusi Endrick e Neymar, ancora fuori dai piani del commissario tecnico italiano.

Le ultime amichevoli del Brasile

La Seleção affronterà il Senegal il 15 novembre all’Emirates Stadium di Londra e la Tunisia il 18 novembre a Lilla. Questi saranno gli ultimi test del 2025, con Ancelotti deciso a consolidare la rosa in vista delle sfide di marzo contro Francia e Croazia negli Stati Uniti, appuntamenti nei quali il tecnico svelerà la base della squadra per il Mondiale 2026, la cui lista definitiva sarà resa nota a maggio. La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha annunciato che la preparazione della Nazionale brasiliana per la Coppa del Mondo si svolgerà a Granja Comary, a Teresópolis, una regione montuosa di Rio de Janeiro. I giocatori arriveranno nel Paese e, dopo un periodo di test, si recheranno negli Stati Uniti. L’idea è di disputare un’amichevole di addio in Brasile prima della partenza per la Coppa del Mondo. In una seconda amichevole pre-Mondiale, l’intenzione è di affrontare un avversario di seconda divisione negli Stati Uniti.

Secondo lo stesso Ancelotti, durante l’ultima sosta per le nazionali FIFA, le partite contro Senegal e Tunisia dovrebbero essere le ultime per i test dei giocatori. L’intenzione è che nel prossimo turno di partite, a marzo, la nazionale brasiliana includa praticamente il gruppo che il Ct intende portare al Mondiale.

L’esclusione di Neymar

Finora, Carlo Ancelotti ha schierato 39 giocatori nelle sei partite che ha allenato per il Brasile: quattro nelle qualificazioni ai Mondiali e le due amichevoli del mese scorso contro Corea del Sud e Giappone. Ma nei 39 non è mai entrato il nome di Neymar. Inevitabile la domanda sull’ex Psg: “Non ho più parlato con Neymar. Vedremo quando potrà riprendersi e tornare a giocare”, ha sottolineato Ancelotti. Neymar è tornato in campo per il Santos sabato (1). Dopo 48 giorni di assenza, ha giocato nel pareggio per 1-1 del Santos contro il Fortaleza, a Vila Belmiro. Il giocatore non è stato convocato per nessuna partita FIFA in questa stagione. Il numero 10 non giocava dal 14 settembre, quando il Santos pareggiò 1-1 anche contro l’Atlético-MG nella 31ª giornata del campionato brasiliano. Il giocatore stava lottando contro il terzo infortunio stagionale di Neymar, una distensione di secondo grado al muscolo retto femorale della coscia destra. L’ultima partita di Neymar con la nazionale brasiliana risale al 2023, durante le qualificazioni ai Mondiali, contro l’Uruguay.

La scelta di chiamare giocatori del campionato brasiliano

Prima di annunciare la rosa, Ancelotti si è congratulato con le squadre, che si sono assicurate un posto in finale per la Libertadores la scorsa settimana, Flamengo e Palmeiras, che si sfideranno a Lima il 29 novembre . Il tecnico italiano ha scelto di convocare l’attaccante Vitor Roque dal Palmeiras e i difensori Alex Sandro e Danilo, entrambi dal Flamengo. “Conosciamo il calendario, ma credo che la priorità oggi sia la Nazionale brasiliana. Per questo abbiamo convocato giocatori che credo possano aiutare la nazionale brasiliana in queste due partite, giocatori del Flamengo e Vitor Roque del Palmeiras”. Il CT ha anche spiegato la forte presenza di giocatori che competono nel campionato brasiliano. Per lui, è un modo per mostrare come la nazionale è attenta alle risposte del campionato. La squadra include nomi come Luciano Juba, da Bahia, ad esempio.

“Credo che nelle ultime partite abbiamo apportato molti cambiamenti alla squadra per effettuare i test. È sempre positivo, è un’evoluzione che dobbiamo fare. Penso che i test siano andati bene. Ora conosco meglio i giocatori; prima non li conoscevo molto bene. Faremo questo tipo di cambiamento durante la sosta per le nazionali FIFA a ottobre. Credo che avrò una squadra più definita per entrambe le partite. In questa squadra ho giocatori come Fabinho, Luciano Juba, che voglio valutare; e Vitor Roque, che sta disputando un buon campionato. Abbiamo sette giocatori del Brasileirão. Il livello del campionato è buono e abbiamo molti giocatori che potrebbero essere inclusi. Avremo una squadra più definita con queste amichevoli”

La lista dei convocati

Questi i convocati

Portieri: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Paquetá (West Ham).

Attaccanti: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid), Vítor Roque (Palmeiras).