Il ct italiano presenta Brasile-Norvegia: emergenza Paquetá, il piano per fermare Haaland, fiducia in Vinicius e Neymar e il sogno Mondiale di Bruno Guimarães

Lo spauracchio Haaland, l’assenza di Paqueta, la pressione di un popolo che vuol rompere la maledizione Mondiali. Neanche tutto questo riesce a scalfire il leader calmo. Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare la Norvegia per l’accesso ai quarti di del Mondiale e riesce anche a sorridere e scherzare. Il commissario tecnico della Selecao ha poi lanciato un’indiscrezione sulla possibilità di convivenza tra Vinicius Junior e Neymar, mentre Bruno Guimarães ha lanciato un messaggio carico di motivazione.

L’assenza di Paquetá e le possibili soluzioni

La lesione muscolare di secondo grado rimediata da Lucas Paquetá costringerà il Brasile a fare a meno del centrocampista almeno per il resto del torneo. Il suo recupero richiederà ancora alcune settimane e, anche in caso di miglioramento, appare difficile immaginare un rientro in tempo per un’eventuale finale.

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Ancelotti ha spiegato come intende affrontare questa assenza: “Non abbiamo un altro giocatore con le caratteristiche di Lucas Paquetá, quindi dovremo sostituirlo con uno della rosa attuale. Abbiamo profili diversi e sceglieremo in base al nostro stile di gioco e alla forza dell’avversario.”

E infine sul piano tattico spiega: “In fase difensiva, ci serve qualcuno che possa dare una mano sulla fascia sinistra, come faceva Paquetá, e Martinelli o Danilo possono svolgere questo ruolo. In fase di possesso palla, dobbiamo coprire bene la fascia sinistra del centrocampo. La nostra idea non cambia; ciò che cambia è l’interpretazione del gioco in base alle caratteristiche del giocatore.”

L’allarme Haaland e il piano del Brasile

L’attenzione del ct si è poi spostata sul principale pericolo della Norvegia, Erling Haaland. Ancelotti ha sottolineato la qualità del centravanti, ma anche la fiducia nei propri difensori, che lo conoscono molto bene.

Infatti, con la nazionale norvegese, Haaland da solo ha segnato più gol di tutti gli attaccanti brasiliani messi insieme, avvisa Ancelotti che dice di aver già studiato le contromisure: “Il piano anti-Haaland esiste. Non devo spiegare a Gabriel o Marquinhos come giocare contro di lui, visto che lo hanno affrontato molte volte. Credo che la squadra non sia ancora al suo meglio. Siamo migliorati partita dopo partita e continuiamo a crescere.”

I voti al percorso del Brasile

A quel punto, il commissario tecnico ha raccontato anche un curioso metodo utilizzato dallo staff tecnico per valutare il rendimento della squadra dopo ogni partita del Mondiale: “Dopo ogni partita diamo un voto. Contro il Marocco abbiamo dato un cinque, contro Haiti un sei e mezzo, contro la Scozia un sette e, dopo il Giappone, un sette e mezzo. Abbiamo superato la prova, ma possiamo ancora migliorare.”

Vinicius e Neymar insieme

Tra i temi affrontati anche la possibilità di vedere contemporaneamente in campo Vinicius Junior e Neymar. Ancelotti non ha lasciato spazio a dubbi soprattutto su Neymar che sembra recuperato dopo l’esclusione nell’ultima gara: “Possono giocare insieme… e giocheranno insieme.”

Bruno Guimarães: “Sono pronto a morire”

In conferenza stampa è intervenuto infine anche Bruno Guimarães, che ha raccontato quanto significhi per lui inseguire il sogno del sesto titolo mondiale con il Brasile: “Oggi mi sento realizzato, sono sposato, ho due figli. L’unica cosa che manca alla mia vita professionale è questo Mondiale. Sono pronto a morire, se necessario, perché questo è uno dei sogni più grandi della mia vita.”

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