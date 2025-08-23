Brasile, Ancelotti dopo Vinicius e Militao fa fuori un altro big tra i convocati

Ancelotti sorprende: fuori i super big Vinicius, Militão e Rodrygo dalle convocazioni del Brasile per settembre. Spazio ai talenti del Brasileirão

Carlo Ancelotti rivoluziona tutto nella nazionale brasiliana. Secondo TNT e As, nelle convocazioni della Selecao non compariranno i nomi di tre top player: Vinicius Jr., Militão e Rodrygo. L’attaccante del Real Madrid è squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Paraguay e non potrà scendere in campo nella sfida di Rio de Janeiro del 5 settembre. In più, il ct italiano ha scelto di evitargli la trasferta ad altissima quota di El Alto, a oltre 4.100 metri, dove il Brasile affronterà la Bolivia il 10 settembre. Anche Militao e Rodrygo non faranno parte del gruppo per motivi tecnici.

Militão resta a Madrid per recuperare

Stessa decisione per Éder Militão. Il difensore, rientrato di recente dopo la rottura del crociato subita nel novembre 2024, non sarà convocato. Ancelotti preferisce che il centrale continui il lavoro di recupero a Madrid, senza rischiare sovraccarichi inutili. Come già a giugno, quando il Brasile affrontò Ecuador e Paraguay, Militão rimarrà fuori dalle scelte del ct almeno fino alla finestra di ottobre.

Anche Rodrygo escluso

Secondo quanto riportato da TNT Sports e confermato da AS, anche Rodrygo Goes non farà parte della lista. Non si tratta di una decisione tecnica né di un infortunio: Ancelotti ha deciso di puntare soprattutto su calciatori provenienti dal Brasileirão. L’attaccante del Real Madrid, reduce da poco minutaggio in Liga e al Mondiale per Club, resterà così a disposizione dei blancos.

Spazio ai talenti del campionato brasiliano

La CBF presenterà ufficialmente la lista il 25 agosto a Rio de Janeiro. Sarà una rosa profondamente rinnovata: molti big d’Europa resteranno a casa, mentre verranno premiati i giocatori emergenti del campionato nazionale. L’obiettivo è dare spazio a giovani prospetti come Estevão e João Pedro, in vista di un ricambio generazionale già in prospettiva Mondiale 2026 ma dovrebbe tornare a vestire la maglia della Selecao Neymar, che sta vivendo una stagione di alti e bassi col Santos ma che è tornato a giocare con continuità dopo l’infortunio.

Una scelta strategica per Ancelotti

Con la qualificazione già in tasca – insieme ad Argentina ed Ecuador – il Brasile affronterà queste due partite senza pressione. Ancelotti e il suo staff hanno osservato a lungo i talenti del calcio locale e intendono approfittare della finestra di settembre per testarli sul campo. Da ottobre, invece, si prevede il ritorno dei titolarissimi: “Carlinhos” considera Vinicius, Rodrygo, Raphinha, Militão e Casemiro pilastri fondamentali del suo progetto verso l’Hexa.