Brasile, Ancelotti fa la rivoluzione per dimenticare il Mondiale:16 addi e otto debuttanti, c'è anche Douglas Luiz

Il ct auriverde ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per le amichevoli con Australia e India, tornano Estevao e Joao Pedro, Neymar e i senatori tutti out

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Inizia la nuova era di Carlo Ancelotti in Brasile . L’allenatore italiano ha annunciato i 26 giocatori che rappresenteranno la Seleção in questa nuova fase, che prenderà il via con le sfide contro Australia (in due partite) e India . Non mancano le sorprese, con otto giocatori ( Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo ) al loro debutto in nazionale maggiore, e altri che tornano dopo aver saltato l’ultimo Mondiale , come Estêvão, Andrey Santos e João Pedro . Ora, senza la vecchia guardia, che ha visto ben 16 giocatori lasciare la squadra dopo il torneo nordamericano (tra cui Neymar e quasi tutti i senatori come Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson ed Ederson) Ancelotti ha avviato la rivoluzione degli auriverde in vista dei Mondiali del 2030.

La rivoluzione di Carlo

Tabula rasa, nessun favoritismo, Ancelotti non si è fatto intenerire e ha cambiato tutto per ricostruire la sua squadra per i prossimi quattro anni, in vista dei Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco . Vuole unire l’esperienza ai nuovi talenti che sembrano essere emersi improvvisamente, come Rayan ed Estêvão. Ci sono anche gli “italiani” Wesley e Douglas Luiz.

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Tante le sorprese, mancano giocatori come Kauã Elias (Shakhtar), André (Corinthians), Souza (Porto), Kevin (Fulham) e Kaiki (Como) ma le porte non sono chiuse per loro, possono conquistarsi un posto in futuro. Quel che è certo è che questa Seleção appartiene a Vinicius Jr. e Raphinha che avranno il compito di guidare il Brasile in questo nuovo ciclo, in quanto due figure chiave di Ancelotti.

La delusione di Ancelotti

In conferenza Ancelotti ha ammesso: “Il primo anno è stato fantastico, ma si è concluso male a causa della delusione per i Mondiali. È stata un’esperienza nuova per me. Mi sentivo a mio agio in questo nuovo ruolo, ed è per questo che la delusione è stata così grande. Voglio continuare. Sono ansioso di proseguire e fare un buon lavoro nei prossimi quattro anni, crediamo che questa sia una rosa equilibrata per lo scopo che ci siamo prefissati in queste amichevoli. Certo, non tengo conto dell’età dei giocatori, ma penso che ora sia il momento di dare priorità ai giovani con potenziale che potrebbero far parte del futuro, a differenza di quelli che hanno 34 o 35 anni e non hanno un futuro perché rappresentano il presente.

“La delusione dei tifosi è normale, da qui le critiche e la loro sfiducia. Dobbiamo avere fiducia in questo nuovo ciclo. La verità è che qualcosa è cambiato ai Mondiali; siamo passati a giocare con tre centrocampisti. Gli infortuni hanno influenzato la struttura della squadra, ma quasi tutti i giocatori di questa rosa hanno più o meno le stesse caratteristiche. Intendo dire che la qualità di questi giocatori ci permetterà di giocare con due o tre centrocampisti.”

Endrick al centro del progetto

“La verità è che abbiamo tempo per fare le cose con più calma e valutare tutto meglio. L’idea è chiara: inserire una nuova generazione di calciatori. L’attacco? È vero, quest’anno abbiamo provato molti attaccanti. La situazione è chiara: abbiamo diversi giovani molto promettenti e dobbiamo supportare la loro crescita. Uno di questi è un nome noto: Endrick (che ha recuperato dall’infortunio ndr). Abbiamo altri attaccanti che stanno giocando molto bene e altri che vengono esclusi dalla rosa. Siamo ben coperti, ma credo che Endrick sarà un giocatore importante per il Brasile in futuro.”

Questi i convocati del Brasile

Elenco ufficiale

Portieri: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Difensori: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Attaccanti: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).