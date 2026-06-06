Mondiali, Brasile, Ancelotti: gaffe sulla formazione e l’ultima novità su Neymar

Il ct anticipa diversi cambi per Brasile-Egitto, scherza in conferenza stampa sulla formazione e aggiorna sulle condizioni di Neymar in vista del Mondiale.

Ultimo test del Brasile prima del Mondiale.Alla vigilia dell’amichevole contro l’Egitto, in programma a Cleveland, Carlo Ancelotti ha incontrato la stampa nel ritiro della Selecao negli Stati Uniti. Il commissario tecnico non ha voluto annunciare ufficialmente l’undici titolare, ma nel corso della conferenza ha finito per fornire numerose indicazioni sulla squadra che scenderà in campo svelando di fatto tutta la formazione.

Quattro novità rispetto al successo sul Panama

L’allenatore italiano ha spiegato, innanzitutto, che la sfida contro gli egiziani rappresenterà l’ultimo vero banco di prova prima dell’esordio ai Mondiali, occasione utile per verificare alcune soluzioni alternative e definire gli ultimi dettagli. Rispetto al netto 6-2 rifilato al Panama, Ancelotti apporterà diverse modifiche. Sulla corsia sinistra ci sarà spazio per Douglas Santos, che prenderà il posto di Alex Sandro.

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Novità anche al centro della difesa, dove tornerà Marquinhos dopo aver raggiunto il gruppo soltanto nei giorni scorsi a causa degli impegni con il Paris Saint-Germain. Al suo fianco, però, non ci sarà Gabriel Magalhães. Il difensore verrà preservato per precauzione dopo alcuni problemi fisici accusati negli ultimi giorni. “È tornato dalla finale di Champions League un po’ stanco. Non vogliamo correre rischi con lui. Credo che non giocherà, sarà pronto per la prima partita.” La sua assenza consentirà a Léo Pereira di ottenere una maglia da titolare.

Paquetá e Igor Thiago dal primo minuto

Anche il reparto offensivo sarà interessato da cambiamenti significativi. Lucas Paquetá verrà schierato a centrocampo al posto di Matheus Cunha, mentre Igor Thiago guiderà l’attacco, rilevando Luiz Henrique.

Ancelotti ha spiegato che queste scelte rientrano nel programma di valutazione previsto prima dell’inizio della Coppa del Mondo. “Questa è l’ultima partita per fare dei test. Questa partita è più difficile della precedente. Paquetá rappresenta un giocatore importante, uno con caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti. Voglio metterlo alla prova e domani ho un’altra partita per valutare altre opzioni. Credo che il sistema che useremo in futuro sia abbastanza consolidato”.

Infine, ci saranno rotazioni anche tra portieri. Infatti, tra le certezze emerse dalla conferenza stampa c’è anche l’utilizzo di Weverton. Il portiere entrerà nel corso della gara, proseguendo il piano di alternanza tra gli estremi difensori a disposizione del Brasile.

Il sistema di gioco secondo Ancelotti

L’ex allenatore di Real Madrid e Milan ha inoltre approfondito alcuni aspetti tattici, spiegando come il modulo venga interpretato nelle varie fasi della partita. “Il sistema cambia solo quando non si ha il possesso palla. Non si può analizzare il sistema quando si ha il possesso palla perché non attacchiamo mai con quattro giocatori. In fase difensiva è un 4-4-2, non cambia.”

Infine spiega Ancelotti sul cambio di sistema di gioco: “Cambiano invece le caratteristiche dei giocatori. La posizione di Paquetá cambia con la palla quando è con Luiz Henrique. So benissimo che Paquetá non può fare l’esterno. Dopo 40 anni nel calcio, lo capisco”.

Neymar resta nel New Jersey

Tra gli argomenti affrontati in conferenza stampa c’è stato anche il recupero di Neymar. L’attaccante non seguirà la squadra nella trasferta di Cleveland e continuerà il lavoro personalizzato nel New Jersey per evitare ulteriori stress fisici.

Il numero 10 sta smaltendo una lesione di secondo grado al polpaccio destro e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli medici: “La situazione di Neymar è chiara. Sta facendo un ottimo lavoro individualmente. Si sottoporrà a una risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, dopo l’esame si allenerà con il gruppo la prossima settimana”.

La battuta finale che fa sorridere la sala stampa

Nel corso dell’incontro con i media, Ancelotti è stato protagonista anche di un momento divertente. Dopo aver cercato di non rivelare la formazione, si è accorto di aver praticamente fornito tutti gli elementi necessari ai giornalisti per ricostruirla. “Non vi ho dato la formazione iniziale, ma la avrete alla fine. Manca qualcosa?”

Una battuta che ha strappato una risata generale – dopo il secondo siparietto con la giornalista giapponese – e chiuso con leggerezza una conferenza stampa ricca di indicazioni in vista dell’ultimo test del Brasile prima dell’inizio del Mondiale.