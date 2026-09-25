Brasile, Ancelotti ha deciso chi sarà il nuovo numero 10 dopo Neymar, quella maglia fu di Pelè e Zico

Il ct auriverde ha assegnato la storica divisa a Raphinha che sta vivendo un inizio di stagione eccezionale col Barcellona, il 9 a Endrick, il 7 a Vinicius

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L’hanno indossata leggende come Pelè, Rivelino e Zico, l’ultimo proprietario era stato Neymar, che però ha detto addio alla Nazionale: chi sarà ora il nuovo numero 10 del Brasile? L’iconica maglia della nazionale brasiliana ha da oggi un nuovo proprietario. Sarà Raphinha a indossare il numero che ha accompagnato tutti i fuoriclassi brasiliani della storia. Questa la decisione di Ancelotti.

Il magic-moment di Raphinha

La scelta arriva in un momento in cui l’attaccante del Barcellona si presenta alla prima pausa per le nazionali del nuovo ciclo in ottima forma e con numeri che aiutano a spiegare la decisione. A soli 29 anni, Raphinha sta vivendo un inizio di stagione eccezionale con gli azulgrana. In otto partite disputate nel 2026/27, il brasiliano ha segnato 14 gol e fornito 3 assist. Ha partecipato direttamente a 17 azioni da gol, numeri che lo collocano tra i migliori giocatori del calcio europeo in questo inizio di stagione.

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Il cambio di ruolo

La cosa ha assunto un’importanza ancora maggiore grazie al cambio di ruolo deciso dall’allenatore Hansi Flick. Abituato a giocare largo sulle fasce, Raphinha ha iniziato a essere impiegato come punta centrale. Il cambiamento è avvenuto dopo le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres e ha trasformato il brasiliano in una sorta di numero 9 del Barcellona. La risposta è arrivata in campo. Raphinha ha segnato due triplette consecutive, contro Racing Santander e Siviglia, raggiungendo quota 14 gol in sole otto partite.

Il nuovo ruolo amplia anche le possibilità per Carlo Ancelotti. In nazionale, Raphinha non è più solo un’ala capace di partecipare alla manovra offensiva. Il giocatore può offrire un’alternativa anche come attaccante centrale, caratteristica che ha consolidato proprio al Barcellona. La maglia numero 10, dunque, arriva in un momento di trasformazione. Neymar non rientra più nei piani della nazionale, mentre Vini Jr. mantiene il numero 7 ed Endrick avrà la n.9.

Ai Mondiali del 2026, un infortunio muscolare subito contro Haiti limitò la sua partecipazione al torneo. Raphinha giocò solo 130 minuti e non riuscì ad avere la continuità di gioco che sperava. Ora la situazione è diversa. Capitano del Barcellona in questa stagione e giocatore chiave per la squadra catalana, Raphinha torna in nazionale come uno dei giocatori più esperti del gruppo e con una responsabilità aggiuntiva: indossare la maglia lasciata libera da Neymar.

I numeri di maglia

Questi i numeri di maglia per le amichevoli del Brasile

PORTIERI

Hugo Souza – 1

Otávio – 12

Pedro Morisco – 23

DIFENSORI

Arthur Dias – 15

Douglas Santos – 6

Gabriel Magalhães – 3

Jair – 24

Marquinhos – 4

Matheuzinho – 13

Mauro Júnior – 16

Vanderson – 2

Vitor Reis – 14

CENTROCAMPISTI

Andrey Santos – 21

Breno Bidon – 17

Bruno Guimarães – 8

Danilo – 5

Douglas Luiz – 18

Gabriel Bontempo – 25

Martinelli – 20

ATTACCANTI

Endrick – 9

Stefano – 11

Pedro – 19

Raphinha – 10

Rayan – 26

Samuel Lino – 22

Vini Jr. – 7