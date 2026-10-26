Brasile, Ancelotti le prova tutte e sta pensando a convocare un attaccante ex Juventus

Per le amichevoli contro Giappone e Singapore il ct auriverde ha inserito nella lista preliminare Kajo Jorge, una meteora in bianconero ma tornato protagonista col Cruzeiro

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Prove tecniche di Brasile. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti annuncerà giovedì la rosa per le amichevoli contro Giappone e Singapore, in occasione dell’ultima pausa per le nazionali FIFA di quest’anno, e, stando a quanto ha appreso Lance!, l’attaccante Kaio Jorge del Cruzeiro potrebbe avere un’altra opportunità con la nazionale brasiliana. Kaio Jorge è una vecchia conoscenza del calcio italiano anche se non ha lasciato grandi tracce da noi.

L’avventura italiana di Kaio Jorge

La Juve lo prese dal Santos nel 2021, aggregato all’Under 23 riportò un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro che gli fa chiudere anzitempo l’annata. Ceduto al neopromosso Frosinone in prestito fu poi rispedito in Brasile, al Cruzeiro. Oggi è uno dei giocatori di spicco della squadra del Minas Gerais

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Il magic moment col Cruzeiro

I membri del comitato tecnico della CBF (Confederazione calcistica brasiliana) erano presenti all’Arena do Grêmio per la vittoria del Cruzeiro per 4-2 contro il Gremio . In quell’occasione, Kaio Jorge ha segnato tre dei quattro gol del Cruzeiro. Il giocatore era anche nella lista preliminare della nazionale brasiliana per le amichevoli contro India e Australia, ma alla fine non è stato convocato.

Le prossime amichevoli del Brasile

La nazionale brasiliana affronterà il Giappone il 14 novembre e Singapore il 17 novembre. Entrambe le partite si giocheranno al Singapore National Stadium, che ha una capienza di 55.000 spettatori. La partita contro il Giappone segnerà il ritorno delle due squadre dopo i Mondiali del 2026 , mentre il duello con Singapore sarà il primo incontro tra le principali nazionali dei due paesi.

Le amichevoli rientrano nel piano di Carlo Ancelotti per osservare i giocatori, ampliare le opzioni della rosa e proseguire la preparazione in vista della Copa América 2028 e dei Mondiali del 2030. Il programma prevede anche l’integrazione tra la prima squadra e le giovanili, che si stanno preparando per impegni importanti come i Mondiali Under 17 di novembre in Qatar.