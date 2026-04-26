Brasile, Ancelotti ora è davvero nei guai: il ct dovrà inventarsi qualcosa

Anche Militao fa crack, a meno di 50 giorni dal via alla kermesse tanti assi danno forfait, da Vitor Roque a Rodrygo, resta ancora in dubbio Neymar

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Aspetta con ansia ed adrenalina questo appuntamento ma Carlo Ancelotti rischia di arrivare ai Mondiali con una rosa incerottata e priva degli assi più importanti. Il ct del Brasile deve aggiungere un altro nome pesante alla lista degli infortunati che non potranno prendere parte alla manifestazione.

Militao dà forfait

Ancelotti infatti dovrà fare a meno anche di Éder Militão per i Mondiali. La stagione del difensore centrale del Real Madrid non avrebbe potuto concludersi peggio. Dopo mesi di sofferenza, il 28enne difensore centrale era riuscito a recuperare dall’infortunio e a tornare in campo. Tuttavia, a meno di 50 giorni dall’inizio dei Mondiali, è stato costretto a rinunciare a causa di una ricaduta dell’infortunio al bicipite femorale. Contro l’Alaves ha avvertito una fitta poco prima dell’intervallo.

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La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La diagnosi è peggiorata fino alla decisione di procedere con un intervento chirurgico. L’operazione lo terrà fuori dai giochi per 4-5 mesi: tornerà a disposizione solamente a inizio prossima stagione. Una vera maledizione per il giocatore: dai Mondiali del Qatar, Militão ha subito sette infortuni ed è rimasto fuori dai giochi per circa 700 giorni, l’equivalente di due intere stagioni.

Tutte le assenze pesanti

Miliato è una stella indiscussa della nazionale auriverde ma in Usa, Messico e Canada non ci sarà e si unisce a Vitor Roque e Rodrygo tra le assenze più significative del Brasile. Estevão ha ancora una possibilità di farcela, anche se il suo recupero dipende da un accordo tra Chelsea e nazionale sul processo di riabilitazione. Il club vorrebbe che si svolgesse a Londra , mentre il giocatore e i suoi rappresentanti preferirebbero che si svolgesse in Brasile .

Carlo Ancelotti è obbligato a continuare a sperimentare con il suo sistema tattico. Ha già sfruttato le amichevoli durante l’ultima pausa per le nazionali per testare una linea difensiva alternativa. I risultati delle partite contro Francia e Croazia non sono stati quelli sperati. Il Brasile ha lasciato molti dubbi. Sia Bento che Ederson sono sembrati vulnerabili tra i pali. Bremer e Leo Pereira hanno giocato contro la Francia, Marquinhos ha sostituito il difensore centrale della Juventus per affiancare nuovamente Pereira nella partita contro la Croazia ma manca ancora la solidità difensiva necessaria a una squadra che aspira a vincere i Mondiali.

Il dubbio Alisson

Un altro punto interrogativo è legato ad Alisson. Il portiere sembra essersi ripreso dall’infortunioe cercherà di evitare di correre rischi inutili con la squadra di Anfield. In attacco l’assenza di Vitor Roque, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e sarà fuori per due mesi, costringe il ct a nuove scommesse. Sullo sfondo c’è poi l’eterno dillemma riguardante Neymar. L’ex Psg ha ancora chances di essere chiamato ma deve recuperare la migliore condizione.