Brasile, Ancelotti ha un problema in più: la tripletta di Neymar vale la chiamata Mondiale, i dubbi del ct

La storia di O'Ney ha dell'incredibile: da quando gioca col menisco lesionato, l'ex Psg è rinato. Quattro gol e un assist in due partite per condurre il Santos alla salvezza

Il paradosso di Neymar. Da quando gioca ‘senza menisco’, l’attaccante del Santos è letteralmente esploso. Un gol e un assist nel 3-0 allo Sporting Recife, addirittura una tripletta nel tris rifilato in trasferta alla Juventude. Così il 33enne ex Barcellona e Paris Saint-Germain prenota di diritto un posto al Mondiale. Un problema in più per Ancelotti, che finora non l’ha mai convocato nel suo Brasile.

Neymar stoico: tripletta col menisco rotto

La storia di Neymar ha dell’incredibile. Perché il ritorno al Santos, dove la sua leggenda era iniziata, si è rivelato un mezzo flop. Tra infortuni e prestazioni deludenti, sembrava che O’Ney avesse ormai imboccato il viale del tramonto. Che fosse destinato a chiudere la carriera nell’anonimato dopo aver lasciato l’Europa per l’Arabia Saudita. E l’ennesima tegola – menisco lesionato – aveva tutta l’impressione della batosta finale.

Stagione finita? Macché. L’attaccante ha sfidato l’infortunio. Ed è sbocciato. Portando (quasi) alla salvezza un Santos che pareva destinato alla retrocessione. Sul doppio 3-0 a Sporting Recife e Juventude è impresso il suo marchio, la griffe del campione che ha ancora una voglia matta di ruggire e incidere. Un gol e un assist nella prima partita, una tripletta da urlo nella seconda. Il Peixe lascia la zona retrocessione e col Cruzeiro – nell’ultima del Brasileirao – è chiamato a ratificare una salvezza ormai in cassaforte.

Brasile, Ancelotti ha un problema in più

Il super Neymar visto negli ultimi 180 minuti del massimo torneo brasiliano prenota un posto ai Mondiali. Finalmente i tifosi del Santos stanno rivedendo il meglio del repertorio della stella che ha brillato e incantato con le maglie di Barcellona e Paris Saint-Germain, prima che gli infortuni ne condizionassero la carriera. Cosa farà Ancelotti? Lo convocherà per la rassegna iridata in Canada, Messico e Stati Uniti?

Nel corso di questi mesi il ct del Brasile ha più volte ribadito che per O’Ney le porte della Canarinha sono sempre aperte, anche se di fatto – soprattutto per motivi fisici – non lo ha mai chiamato. La posizione del tecnico italiano è chiara, chiarissima. E lo ha ricordato anche nei giorni scorsi: “Per far parte del gruppo che proverà a vincere la Coppa del Mondo bisogna essere al 100%. Vale per Neymar, ma anche per Vinicius”. Insomma, al Mondiale solo se al top. Certo è che la presenza del classe 1992 rischierebbe di compromettere l’identità di un gruppo che Carletto sta provando a ricostruire dopo anni di cocenti delusioni. Non solo: l’ex Real – oltre a puntare su Vinicius e Rodrygo che conosce benissimo – sta scommettendo sul talento del nuovo astro nascente del calcio brasiliano Estevao, già protagonista col Chelsea di Maresca.

La posizione dei tifosi e l’appello al ct

Dopo l’hat-trick alla Juventude, i tifosi verdeoro si sono riversati sui social per lanciare un appello ad Ancelotti: Neymar merita il Mondiale. L’applicazione mostrata e il sacrificio sostenuto pur di condurre il Santos alla salvezza nonostante l’infortunio al menisco che lo avrebbe dovuto costringere ai box, hanno messo d’accordo proprio tutti.

E pensare che solo fino a qualche settimana fa nessuno più credeva nel rilancio dell’attaccante. Ma il calcio è così. Si dimentica in fretta con la stessa velocità con cui si volta pagina, con cui si scende e si sale dal carro. Da fiasco a eroe: ora è O’Ney è la speranza del popolo brasiliano per l’assalto alla Coppa del Mondo.

Doppietta Flamengo: l’ex Juve Danilo in festa

Il campionato subito dopo la Libertadores. Il Flamengo dell’ex capitano della Juventus Danilo ha mandato al tappeto il Ceara grazie al gol di Samuel Lino facendo esplodere di gioia i 73mila tifosi al Maracanã per la conquista del Brasileirao. Doppietta storica proprio come nel 2019 e festa da brividi per i rossoneri allenati da Filipe Luis.