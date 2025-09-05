Brasile, Ancelotti: "Questa squadra può fare grandi cose"

Il ct brasiliano Carlo Ancelotti si e’ detto “fiducioso” che la Selecao possa raggiungere “grandi traguardi” dopo la vittoria per 3-0 sul Cile a Rio de Janeiro, un risultato che ha sancito la qualificazione alle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Fifa 2026. “Ora mi sento molto a mio agio. Sono fiducioso che questa squadra possa fare grandi cose. La partita contro la Bolivia e’ importante. E’ importante perche’ credo che la squadra brasiliana non possa permettere ai giocatori di credere che alcune partite siano piu’ importanti di altre. Tutte le partite sono importanti”, ha commentato Ancelotti.