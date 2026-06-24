Brasile, Ancelotti fa chiarezza su Neymar, l’indizio sul vice-Raphinha e la battuta che spiazza tutti

Il ct della Selecao conferma il ritorno di Neymar contro la Scozia, scherza sulle sue condizioni fisiche e analizza la sfida decisiva del Brasile ai Mondiali

Neymar pronto al rientro con il Brasile. E’ il ct Carlo Ancelotti che questa volta annuncia il ritorno della stella della Selecao per la sfida mondiale contro la Scozia. Nella conferenza stampa della vigilia, il commissario tecnico ha confermato che l’attaccante è pienamente recuperato e pronto a dare il proprio contributo.

Come sta Neymar

A spiegare come stia realmente il numero 10 del Brasile è il ct Carlo Ancelotti: “Neymar è disponibile. Ha lavorato bene questa settimana, si è preparato bene per la partita. Può giocare con gli altri giocatori. Siamo molto contenti che sia tornato perché, ovviamente, con la qualità che ha, può aiutare la squadra”, ha dichiarato l’allenatore italiano.

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La battuta di Ancelotti

Il focus della conferenza stampa si è poi spostato sulla resistenza di Neymar, quanti minuti fosse in grado di disputare la stella brasiliana assente da una gara ufficiale dal 17 maggio. Ancelotti ha risposto con il suo consueto sarcasmo.

“Io posso giocare tutti i 90 minuti camminando. Lui (Neymar) può giocare. Sta bene, ha lavorato molto duramente, si è allenato molto bene. Sono molto contento di lui.”

Viaggio complicato verso Miami

La giornata della Seleção è stata caratterizzata anche da alcuni problemi logistici. Il maltempo nel New Jersey ha infatti causato un ritardo di circa tre ore al volo charter diretto in Florida, costringendo la squadra ad arrivare a Miami meno di ventiquattro ore prima della partita.

Nonostante l’inconveniente, Ancelotti ha mantenuto il buon umore durante l’incontro con la stampa. “È fantastico essere l’allenatore del Brasile ai Mondiali, è una bella esperienza, un’esperienza di vita reale. Sono molto contento perché l’organizzazione fino ad oggi (martedì) è stata perfetta.”

E infine chiude Ancelotti: “Oggi abbiamo avuto un piccolo problema, ma capita. È un’esperienza bellissima, e lo sarà, qualunque cosa succeda. Penso che abbiamo la fiducia necessaria per poter disputare un buon Mondiale, ma nel calcio tutto può succedere, compreso tenere la conferenza stampa alle nove di sera”.

Testa soltanto alla Scozia

L’allenatore del Brasile ha escluso qualsiasi distrazione legata all’altra partita del girone tra Marocco e Haiti, ribadendo che l’attenzione è rivolta esclusivamente all’impegno contro la Scozia di McTominay: “Ci concentreremo sulla partita che dobbiamo giocare, e dobbiamo giocarla bene. Cercheremo di migliorare dopo la partita contro Haiti. La Scozia è ben organizzata. Hanno l’opportunità di qualificarsi meglio nel girone”.

Infine Ancelotti analizza la prossima avversaria: “La Scozia è una squadra fisicamente forte, con una strategia ben precisa. Di solito giocano con un 4-4-2, puntando molto sui lanci lunghi e sui cross. È una partita che dobbiamo controllare sotto questo aspetto”.

Il rebus del sostituto di Raphinha

Uno dei temi più discussi riguarda l’assenza di Raphinha. Ancelotti non ha svelato le proprie scelte, pur lasciando intendere di avere già individuato il profilo giusto per sostituirlo: “Non pensiamo ad altro che a giocare una buona partita con la migliore formazione possibile, e lo stesso vale per i giocatori offensivi. Abbiamo un’idea chiara di chi sostituirà Raphinha; non possiamo assolutamente pensare ai cartellini”.

Tra le opzioni disponibili c‘è anche Rayan, che ha impressionato il commissario tecnico nelle precedenti apparizioni: “Quando Rayan è entrato al posto di Raphinha, ha giocato bene. Rayan ha un grande potenziale sotto questo aspetto. Ho altri giocatori che possono adattarsi a questo sistema, ma se riusciamo a giocare in ampiezza, Rayan può farcela”.

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