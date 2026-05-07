Brasile: Ancelotti e Ronaldo in una pubblicità cult sul sogno del sesto Mondiale, c’è anche il rigore di Baggio

Un cortometraggio promozionale di una birra è diventato virale sul web: il c.t. italiano tra i protagonisti di una cavalcata tra le emozioni regalate dalla Seleçao alla Coppa del Mondo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Avviso spoiler: Carlo Ancelotti è il personaggio a sorpresa che spunta fuori alla fine di una pubblicità di una birra brasiliana, già diventata cult sul web, che celebra le imprese della Seleçao ai Mondiali e che invita i tifosi verdeoro a credere nella sesta Coppa del Mondo. Nel video, un vero e proprio cortometraggio, anche Ronaldo il Fenomeno e una citazione del rigore fallito da Roberto Baggio a Usa ’94.

Brasile, dal “Joga Bonito” a Ronaldo e Ancelotti

C’erano una volta Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, Romario e Denilson, protagonisti di una pubblicità della Nike che, alla vigilia dei Mondiali di Francia ’98, divenne un autentico cult, anche grazie alla colonna sonora, la celebre “Mas que nada”: una canzone divenuta poi l’inno del “Joga Bonito”, lo spirito del Brasile del calcio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi quello stesso spirito riemerge in un cortometraggio pubblicitario di una nota birra brasiliana, che non sfrutta però l’immagine di alcun giocatore in attività: tra i protagonisti ci sono ancora Ronaldo Il Fenomeno e il nostro Carlo Ancelotti, c.t. della Seleçao.

Il video sulla vittoria del 6° Mondiale

Il video si apre con due ragazzi che parlano in strada delle possibilità del Brasile di vincere il suo 6° Mondiale: quello scettico invita l’altro a leggere il titolo di un quotidiano, secondo cui il 72% dei brasiliani non crede alla vittoria della Coppa del Mondo 2026. Dopodiché butta via il giornale, ma non prima di avergli dato la forma di una palla: la sfera di carta si trasforma nel soggetto dell’azione, con la gente comune che non riesce alla tentazione di giocare a calcio.

E così i dribbling, i tiri e le parate della gente comune si trasformano in rievocazioni di alcuni dei momenti più emozionanti vissuti dal Brasile ai Mondiali: si va dalla punizione di Branco nel 3-2 all’Olanda a Usa ’94 a quella di Ronaldinho contro l’Inghilterra a Corea-Giappone 2002, fino alla papera di Oliver Kahn seguita dal gol del Fenomeno nella finale di quell’anno. Non manca l’omaggio a Ronaldo: una pallonata fa scivolare la mano di un barbiere, che replica su un ragazzo il leggendario taglio “a triangolo” del 2002 di R9. E Ronnie, accanto, se la ride.

Ancelotti e il rigore di Baggio

E c’è anche tanta Italia, storica avversaria del Brasile ai Mondiali. Nel video si vedono il gol di Carlos Alberto e i dribbling di Clodoaldo nella finale di Messico ’70, mentre un rigore calciato alto da un negoziante cita il penalty fallito da Roberto Baggio a Usa ’94: l’attore ricorda nella fisionomia proprio il 10 azzurro.

E infine non poteva mancare Carlo Ancelotti: l’attuale c.t. della Seleçao spunta alla fine, raccoglie la palla di carta e la riapre. La prima pagina del giornale, ridotta a brandelli, trasmette ora un messaggio di fiducia nel Brasile: “Possiamo crederci” il messaggio del commissario tecnico. Il campo dirà se Ancelotti avrà avuto ragione: di sicuro la sua apparizione in questo corto è già un cult.