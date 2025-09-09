Brasile, Ancelotti sotto accusa: "Non ha la pelle verde e gialla, fallirà ai Mondiali"

L'ex giocatore Braga, che da tecnico vinse l'Intercontinentale, critica il ct lamentando l'assenza di un allenatore del suo paese per la nazionale

La luna di miele di Ancelotti col Brasile non si è interrotta ma tra tanti elogi e pacche sulle spalle comincia ad arrivare anche qualche critica, se alcuni tifosi sono insoddisfatti delle convocazioni, una bordata pesante per il ct italiano arriva da Abel Braga, ex nazionale brasiliano e vincitore di tanti trofei – tra cui l’Intercontinentale contro il Barcellona – da allentore di Internacional e Fluminense. Parlando alla rivista “Ge” Braga non ha messo in discussione la qualità del lavoro, ma ha lamentato la mancanza di allenatori brasiliani, sottoposti a molta pressione a causa dei risultati.

Braga attacca Ancelotti

“Mi dà fastidio – dice Braga – Non parlo della qualità del ragazzo; tutti quelli che lo conoscono personalmente dicono che è molto bravo. Ma quando gli apri la giacca, la sua pelle non è verde e gialla. I cinque titoli mondiali sono stati vinti da brasiliani, quindi è un po’ triste, perché nessuno si fida degli allenatori brasiliani per i risultati. Lo stesso vale per i club”.

La differenza con i tecnici brasiliani

Abel ha ammesso di aver ricevuto una proposta per guidare la nazionale brasiliana e ha sottolineato che l’allenatore italiano sente meno pressione perché è straniero. Tuttavia, ha messo in dubbio la prestazione della squadra all’esordio di Ancelotti: “La prima partita di Ancelotti è stata brutta, terribile, una squadra nervosa, in svantaggio. Sono rimasto sorpreso dai commenti del giorno dopo. Non parlavano della prestazione, dicevano che il Brasile era più vicino al Mondiale. Se fosse stato Dorival o Diniz, non sarebbe andata così; sarebbe stata una batosta continua. Grazie a questo sollievo da parte della stampa, la situazione si è estesa anche alle altre partite”.

Il pronostico sul Mondiale

L’ex allenatore non crede che la nazionale brasiliana vincerà il suo sesto titolo mondiale nella prossima Coppa del Mondo. Crede che la generazione guidata da Endrick ed Estêvão vincerà il titolo mondiale con la nazionale brasiliana: “Spero di sbagliarmi, ma non credo che diventerà campione del mondo. Dovrà aspettare ancora un po’. Quest’altro gruppo, con Endrick ed Estêvão, questi ragazzi vinceranno. Sono tutti eccezionali”, ha affermato.

Prima di concludere, Abel ha parlato della situazione di Neymar: “Deve esserci una buona atmosfera, con tutti che lavorano per lo stesso obiettivo. Penso che questo sia un inizio interessante con Ancelotti. Oggi non chiamerei Neymar, ma lo chiamerei sempre se è in buone condizioni fisiche. È una vera preoccupazione per l’avversario”.

Intanto la nazionale brasiliana ha completato i preparativi per la partita contro la Bolivia, valida per l’ultimo turno di qualificazione alla Coppa del Mondo. Già qualificata, la nazionale brasiliana dovrebbe scendere in campo con una squadra notevolmente modificata per affrontare i 4.100 metri di altitudine della città di El Alto. Tuttavia, la probabile formazione iniziale non ha soddisfatto i tifosi sui social: re Carlo ha messo alla prova il tridente offensivo del Flamengo composto da Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino e la scelta dell’attaccante del Flamengo ha diviso le opinioni degli utenti di internet.