Brasile, Ancelotti hai visto cosa ha combinato Neymar con Robinho jr per un dribbling di troppo?

Il capitano del Santos ha perso la testa in allenamento prendendosela col 18enne figlio dell'ex attaccante del Milan: la sua convocazione ai Mondiali è sempre più in bilico

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Neymar ne ha combinata un’altra e, stavolta, Carlo Ancelotti potrebbe non avere più dubbi. Il 34enne del Santos, che in molti vorrebbero rivedere con la maglia del Brasile ai Mondiali 2026, ha perso la testa in allenamento dopo un dribbling di troppo. La sua reazione nei confronti del giovane Robinho Jr, figlio dell’ex attaccante di Milan, Real Madrid e Manchester City, ha fatto in poche ore il giro del mondo.

Neymar furioso con Robinho jr: lite in allenamento

I calciatori che non hanno giocato sabato contro il Palmeiras si sono allenati ieri mattina al Rei Pelé Training Center. Una seduta che si è rivelata ad altissima tensione per quanto accaduto in campo tra Neymar e Robinho Jr. La situazione è degenerata dopo che il figlio d’arte ha superato in dribbling il più esperto compagno di squadra, un gesto tecnico che non è affatto piaciuto all’ex Barcellona e PSG.

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La reazione di O’ Ney non si è fatta attendere: dopo aver invitato Robinho a “darsi una calmata”, i due sarebbero venuti a contatto con diversi spintoni. E non solo. Come riportano dal Brasile, il numero 10 lo avrebbe anche schiaffeggiato, prima di farlo inciampare con uno sgambetto.

Ci saranno conseguenze per O’Ney?

A quanto pare, no. Dal club e dai diretti interessati bocche cucite, ma il capitano del Santos si sarebbe già scusato con il 18enne. Inoltre, come annunciato dall’allenatore Cuca, Neymar sarà regolarmente convocato per la sfida di Copa Sudamericana in Paraguay contro il Recoleta.

Nonostante la tensione in allenamento, tra i due c’è sempre stato un rapporto solido: l’ex PSG, infatti, considera il classe 2007, che si sta affacciando al grande calcio, come una sorta di suo “figlioccio”. Per Neymar finora tre gol e due assist in sei presenze, ma anche diverse partite saltate, tra cui le ultime due contro Bahia e Palmeiras, a causa di un dolore al ginocchio sinistro che va gestito evitando di sovraccaricarlo.

Mondiali a rischio col Brasile: la decisione di Ancelotti

Finora Neymar non è mai stato convocato da Carlo Ancelotti. Alla luce dello scontro con Robinho e di altri episodi controversi, è difficile che il ct del Brasile cambi idea, anche se non ha mai davvero chiuso le porte a una possibile convocazione dell’attaccante.

A sostegno dell’ex Barcellona si sono schierate diverse leggende del calcio verdeoro, tra cui Romario, che non ha risparmiato critiche all’allenatore italiano. Tuttavia, ai Mondiali parteciperanno solo calciatori al 100% della forma fisica. Oltre ai noti problemi al ginocchio che da tempo accompagnano Neymar, si aggiunge un altro dubbio legato alla sua possibile presenza ingombrante nello spogliatoio. Per riportare la Seleção sul tetto del mondo serve compattezza e unità d’intenti: e se O’Ney rischiasse di compromettere gli equilibri?