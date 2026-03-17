Brasile, Ancelotti: i convocati per le ultime amichevoli, quante sorprese, la decisione su Neymar

Neymar non è stato convocato per le amichevoli del Brasile con Croazia e Francia, ma Ancelotti non chiude le porte alla presenze dell'ex Barça al Mondiale

Carlo Ancelotti ha provveduto a comunicare le convocazioni in vista delle ultime amichevoli del Brasile prima dei Mondiali. Non mancano le sorprese, presenti Bremer e Wesley e tanti ex “italiani”. Ancora escluso Neymar, assente dalla Seleçao da due anni e mezzo.

Ancelotti convoca Bremer, Wesley e tanti ex “italiani”

Il Brasile sarà impegnato contro Francia e Croazia per le ultime due amichevoli prima del Mondiale. Due impegni importanti, contro due tra le nazionali europee più forti attualmente, due test significativi per Carlo Ancelotti che potrà testare la forma della Seleçao in vista dell’estate.

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Tra i convocati spiccano due “italiani”, lo juventino Bremer e Wesley della Roma. Con loro altre conoscenze del calcio italiano, a partire da Alex Sandro, ex terzino sinistro della Juventus, ora al Flamengo, dove gioca un altro ex bianconero, Danilo. Di ex romanisti ce ne sono tre: Alisson, numero uno del Liverpool, Marquinhos, attuale colonna difensiva del Paris Saint Germain e Ibanez, attualmente in forza all’Al-Ahli. E’ un Brasile con tante novità, ma anche ricco di talento e di veterani, da Casemiro a Fabinho, da Endrick a Raphinha, fino a Vinicius Junior.

Neymar escluso, Ancelotti non lo convoca

A fare notizia è soprattutto l’assenza di Neymar. L’ex Barcellona ha sperato a lungo di poter convincere Ancelotti a far parte, almeno, dei convocati per i test contro Francia e Croazia. Sarebbe stato il modo più giusto per avvicinarsi all’elenco dei 23 che prenderanno parte ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Non c’è posto, invece, per O’ Ney e a questo punto la bocciatura di Ancelotti potrebbe essere definitiva, quando mancano meno di tre mesi all’inizio della competizione. La decisione è stata presa dopo il forfait di Neymar per la sfida contro il Mirassol, che Ancelotti avrebbe seguito dal vivo, se solo avesse avuto modo di poter valutare il giocatore.

Un infortunio muscolare ha tenuto fuori l’attaccante, anche se da undici anni a questa parte, nel giorno del compleanno della sorella, Neymar marca visita. Un’assenza pesante, che ha spinto Ancelotti a puntare su altri profili, mentre il tempo scorre via veloce e si avvicina lo start dei Mondiali.

Ancelotti apre a Neymar, ma…

A Neymar, Ancelotti ha preferito il giovane Endrick, che sta mettendosi in mostra con il Lione di Paulo Fonseca. Spazio pure a Rayan, che avrà modo di farsi ammirare dopo le buone cose fatte vedere con il Bournemouth. Neymar, invece, non gioca in nazionale dall’ottobre del 2023. Potrebbe non essere un addio definitivo alla Seleçao, ma Ancelotti interrogato in merito ha sorvolato: “Dovevo andare a Mirassol a vedere la partita del Santos, ma Neymar non ha giocato. Non ho nulla da dire a riguardo”.

Poi, pressato dalla stampa brasiliana, ha ammesso: “Neymar può venire al Mondiale, se riuscirà a tornare al 100%. Non l’ho convocato ora perché non è al 100% e io ho bisogno di giocatori al massimo della forma. Lui deve continuare a lavorare, giocare e dimostrare le sue qualità, mantenendo una buona condizione fisica”.

Neymar, il sogno Mondiale continua

La risposta di Neymar, presente alla Trident Arena ad assistere alla Kings League, non s’è fatta attendere. Come riporta Lance.com, l’attaccante si è detto “deluso e triste per non essere stato convocato”, affermando poi: “La concentrazione rimane alta, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita”.

L’obiettivo di Neymar, intervistato durante la trasmissione Podpah, rimane invariato: “Lo raggiungerò. C’è ancora un’ultima convocazione da fare e il sogno continua”. La rosa definitiva del Brasile per i Mondiali verrà pubblicata il 19 maggio.