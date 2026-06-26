Brasile, Davide Ancelotti e il gesto di stizza con Neymar: interviene la moglie sui social

Il ct numero due della nazionale verdeoro scuote ripetutamente la testa durante l'entrata in campo di Neymar: il video scatena una polemica infinita in Brasile

Il video virale durante Brasile-Scozia mette in difficoltà gli Ancelotti (padre e figlio). Una semplice inquadratura televisiva ha acceso un enorme dibattito per la nazionale verdeoro durante i Mondiali 2026: nel corso della sfida vinta dalla Selecao, le telecamere hanno immortalato Davide Ancelotti, vice commissario tecnico e figlio dell’allenatore, mentre scuoteva ripetutamente la testa nei momenti in cui Neymar stava ricevendo le ultime indicazioni prima del suo ingresso in campo. Nel giro di poche ore il filmato ha iniziato a circolare sui social, dando origine a numerose interpretazioni sul significato di quel gesto.

Le accuse dei tifosi e le polemiche

Molti utenti hanno sostenuto che Davide Ancelotti fosse contrario alla scelta del padre di inserire Neymar durante la partita, fino al pianto del numero 10 al termine della gara. Un’ipotesi che, pur non essendo supportata da alcun elemento concreto, si è rapidamente diffusa online, alimentando critiche e commenti nei confronti del tecnico italiano.

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La vicenda ha assunto rapidamente grande rilevanza in Brasile, dove il video è stato rilanciato da numerosi profili molto seguiti sui social network fino a suscitare polemiche infinite.

La risposta della moglie Ana Galocha

A rompere il silenzio non è stato Davide Ancelotti, ma sua moglie Ana Galocha, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha voluto smentire la ricostruzione circolata nelle ultime ore e denunciare gli attacchi ricevuti dalla famiglia.

“Sapete che state interpretando un’immagine completamente sbagliata, senza alcun legame con la realtà, e che per questo motivo sto ricevendo innumerevoli insulti da stamattina? Siamo i primi a volere la vittoria del Brasile “, ha scritto sul suo account Instagram.

Un episodio che riaccende il tema della disinformazione

Ana Galocha sostiene che il video sia stato estrapolato dal contesto e associato a una narrazione che, secondo lei, non corrisponde ai fatti. Ma secondo i brasiliani ad essere messa in discussione non è stata la veridicità delle immagini, bensì il significato attribuito a quei pochi secondi ripresi dalle telecamere dove Davide Ancelotti è apparso fortemente in disaccordo e contrariato sulla scelta di far entrare Neymar.

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