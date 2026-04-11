Brasile, Davide Ancelotti e Neymar: la notizia che aspettavano tutti i tifosi auriverde

Davide Ancelotti riapre alla convocazione di Neymar e accende le speranze del Brasile. La decisione finale arriverà a maggio, tra esperienza e nuove stelle.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Brasile torna a sperare e lo fa grazie a parole che riaccendono l’entusiasmo. Davide Ancelotti ha aperto a una possibile convocazione di Neymar per il Mondiale. Una notizia che i tifosi auriverde aspettavano da tempo, dopo mesi di dubbi e assenze. Il fuoriclasse del Santos resta un punto interrogativo, ma non è fuori dai giochi. E ora tutto dipenderà dalle prossime settimane e dalla decisione finale dello staff tecnico.

Neymar, una porta ancora aperta

Le parole di Davide Ancelotti hanno subito fatto il giro del mondo: “Ha una chance“. Una frase semplice, ma dal peso enorme per il futuro di Neymar. L’attaccante è stato inserito nelle liste preliminari, senza però essere convocato nelle ultime uscite. Questo aveva fatto pensare a un’esclusione quasi certa. Tuttavia, lo spiraglio resta aperto: “Ha tempo per dare il suo meglio e provare a entrare nella lista“. La decisione definitiva arriverà il 18 maggio, data chiave per conoscere i convocati.

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La decisione finale spetta ad Ancelotti sr

Nonostante l’apertura, Davide ha chiarito che l’ultima parola spetterà al padre, Carlo Ancelotti. “È una decisione che prenderà il tecnico, e ha tempo per farlo“, ha spiegato. Gli ultimi test contro Francia e Croazia rappresentavano un passaggio cruciale. L’assenza di Neymar in quelle partite ha alimentato i dubbi. Ma nel calcio, soprattutto a questi livelli, tutto può cambiare rapidamente. E l’esperienza di un giocatore come lui potrebbe pesare nelle valutazioni finali.

Tra stelle e nuovi talenti

Nel frattempo, lo staff guarda anche al presente e al futuro del Brasile. Davide Ancelotti ha elogiato apertamente Vinicius Junior, definendolo “uno dei giocatori più talentuosi del mondo“. Parole importanti, che confermano il ruolo centrale dell’attaccante del Real Madrid. Allo stesso tempo, attenzione puntata su Estevao Willian, indicato come uno dei talenti emergenti più interessanti. “Ha un talento enorme”, ha detto Davide, sottolineando la ricchezza offensiva della Seleção.

L’attesa dei tifosi auriverde

Il Brasile vive ora giorni di attesa e speranza. La possibile presenza di Neymar al Mondiale rappresenta molto più di una scelta tecnica. È una questione di leadership, esperienza e identità. I tifosi sognano di rivedere il loro numero 10 protagonista su un grande palcoscenico. Ma allo stesso tempo, la nuova generazione è pronta a prendersi la scena. Il futuro della Seleção è in bilico tra passato e rinnovamento. Come sempre la chiave potrebbe essere nell’equilibrio e da questo punto di vista Ancelotti è una garanzia.