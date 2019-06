Brasile esagerato: 7-0 all'Honduras

Continua la preparazione del Brasile in vista dell'imminente Copa America. Senza Neymar (infortunato, salterà l'evento), il Brasile si impone, con un secco 7-0, ai danni dell'Honduras, in 10 uomini dal 29' (espulso Quioto).

Tra i verdeoro, in rete Gabriel Jesus (autore di una doppietta), Thiago Silva, Coutinho, Neres, Firmino e Richarlison. Pesante KO per gli Stati Uniti, superati, con un secco 3-0, dal Venezuela (doppietta di Rondon e gol anche per Savarino).

SPORTAL.IT | 10-06-2019 07:39