Manca davvero poco alla sfida che vale gli ottavi di finale del Mondiale, in corso di svolgimento tra Canada, Messico e Stati Uniti. Alle 19, ora italiana, sarà il turno del Brasile di Carlo Ancelotti che affronta il temibile Giappone di Hajime Moriyasu. E non sarà una passeggiata di salute per la Seleçao.

“No, non sarà semplice – le parole del campione del Mondo del 1994 Gilmar Rinaldi a Virgilio Sport – Ho giocato tre anni lì (al Cerezo Osaka, ndr), noi abbiamo aiutato i giapponesi a crescere e loro hanno imparato bene. Prima peccavano, soprattutto, nel controllo emozionale durante la partita, adesso sono migliorati moltissimo. Inoltre, ci sono giocatori che giocano nei più importanti campionati del Mondo”.

Nessun brasiliano può risolvere la partita con una giocata

Nonostante questo, la selezione gialloverde può contare su prestazioni in miglioramento, dopo il pareggio all’esordio contro il Marocco.

“Il Brasile è in crescita, è sotto gli occhi di tutti. Ma non abbiamo più quei 4-5 fuoriclasse che avevamo prima, adesso con Ancelotti la nostra forza è il gruppo. Non c’è un calciatore che in pochi minuti può risolvere la partita con una giocata”.

Ancelotti ct del Brasile al momento giusto

Proprio sul ‘nostro’ Ancelotti si concentrano le attenzioni di Rinaldi.