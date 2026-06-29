Giappone, Sano si vendica con il Brasile di Ancellotti: Rayan zittito dopo la battuta sui nipponici in conferenza

La nazionale nipponica si prende una bella rivincita dopo l'infelice uscita dell'esterno verdeoro in conferenza stampa

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Appena prima della mezz’ora, la staffilata dal limite di Kaishū Sano porta incredibilmente avanti il Giappone nel sedicesimo di finale contro il – sulla carta – più quotato Brasile di Carlo Ancelotti. I nipponici sorprendono i verdeoro con difesa e ripartenze e, almeno nella prima metà di partita, si godono la vendetta dopo la poco felice battuta con cui Rayan nella conferenza di presentazione del match aveva liquidato la nazionale guidata in panchina dal ct Hajime Moriyasu.

Giappone avanti all’intervallo

Il Giappone chiude in vantaggio il primo tempo dei sedicesimi di finale contro il Brasile e tiene vivo il sogno di una qualificazione che sarebbe dir poco storica. Contro i verdeoro di Carlo Ancellotti, i nipponici concedono il pallino del gioco agli avversari e accettano di dover difendere i pali dell’estremo difensore del Parma, Zion Suzuki. Vinicius e compagni sbattono ripetutamente sul muro asiatico e non riesco praticamente mai a sfondare.

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Sano zittisce il Brasile

Missione che riesce, invece, ai nipponici che, al minuto 29 concludono alle spalle di Alisson una veloce e micidiale ripartenza. A punire i carioca è Kaishū Sano, che dal limite lascia partire il diagonale imparabile per il numero uno ex Roma inseguito in questa finestra di mercato dalla Juventus. Il Giappone esulta. Il Brasile osserva incredulo e le telecamere della regia internazionale vanno a pescare per primo proprio quel Rayan che nella conferenza stampa di presentazione del match aveva liquidato con una infelice battuta la domanda sui giapponesi.

L’infelice battuta di Rayan

“Quale giocatore temi di più del Giappone?”, aveva domandato un giornalista nipponico al giovane centrocampista offensivo verdeoro, ricevendo una risposta a dir poco sorprendente e oggettivamente poco lusinghiera e umile. Con un sorriso a mascherare l’imbarazzo, Rayan aveva infatti tagliato corto: “A dire il vero, non so chi sia il loro migliore giocatore. Dovrei guardare un video per capirlo”.

Doppia beffa per Ancelotti

Il giocatore della Seleção, ha poi provato a correggere il tiro aggiungendo: “So che sono una squadra molto abile, una squadra molto forte. Lavoreremo sodo in settimana per dare il massimo e portare a casa la vittoria”. La frittata, però, era fatta e aveva già scatenato l’ironia in sala stampa, oltre che il tam tam social. Ironia che alla prova del campo, Sano e compagni sono riusciti a zittire. E, vendetta nella vendetta, al termine della prima frazione, Carlo Ancelotti è stato costretto a incassare anche l’infortunio all’ex Milan Lucas Paquetá, uscito dal campo trasportato a braccio dai compagni e costretto a lasciare il posto a Endrick.