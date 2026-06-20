Brasile-Haiti, moviola: l’arbitro nega la goleada ad Ancelotti, paura per Raphinha

La prova dell’arbitro Alejandro Josè Hernandez Hernandez al Philadelphia Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto delle Canarie ha ammonito 4 giocatori.

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quattro ammoniti e due gol annullati ma serata tutto sommato tranquilla e positiva al Philadelphia Stadium per Alejando Hernandez che ha sempre tenuto saldamente in pugno una gara peraltro abbastanza corretta. Vediamo cosa è successo.

Brasile-Haiti, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo già al 4′: è per Arcus per uno step-on-food. Al 12′ segna il Brasile: Bruno Guimaraes serve con un pallonetto in area Raphinha che batte il portiere di Haiti, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Qualche secondo per il check del Var, che però conferma la decisione dell’arbitro. Regolare al 23′ il gol di Matheus Cunha che si ripete al 36′: rete valida.

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L’infortunio di Raphinha

Al 40’ l’arbitro interrompe il gioco, perché Raphinha è seduto a terra. Dai replay si nota che si ferma da solo, per poi accovacciarsi e opo un rapido colloquio con i medici dà forfait. Si è trattato molto probabilmente di un infortunio muscolare, visto il gesto mimato dall’attaccante del Barcellona, che esce con con le sue gambe e viene sostituito da Ryan. Raphinha aveva già sofferto di un infortunio importante al bicipite femorale della coscia sinistra ad aprile, a causa del quale ha perso tutto il finale di stagione in Spagna.

In pieno recupero segna anche Vinicius per il 3-0 che di fatto chiude i giochi. Prima del riposo ammonito Pierrot per una netta sbracciata su Gabriel. Al 65′ giallo anche per un brasiliano, si tratta di Douglas Santos.

Il secondo gol annullato

Al 72′ ammonito Jean Jacques per un fallo su Martinelli. Al 78′ ancora gol Brasile e ancora gol annullato’. Endrick, appena entrato in capo per l’entusiasmo dei tifosi brasiliani, scatta oltre la linea difensiva di Haiti e si presenta solo davanti al portiere avversario, battendolo sotto le gambe. L’arbitro però, anche in questo caso, annulla per fuorigioco. Dopo 4′ di recupero finisce 3-0 per il Brasile.

Chi è l’arbitro Hernandez

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez non ha grandissima esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Di recente ha diretto in Champions Juve-Psv e Sparta Praga Inter e fu l’arbitro di Italia-Norvegia.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sanches con lo svizzero Scharer IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Arcus, Pierrot, Douglas Santos, Jean Jacques.