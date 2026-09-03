Brasile: in India tutti pazzi per Ancelotti, biglietti già esauriti per vedere l'amichevole di Calcutta, Re Carlo spiega le sue scelte

La nazionale auriverde tornerà in campo dopo i Mondiali a novembre in Asia contro Giappone e Singapore e prima ancora il 3 ottobre sarà impegnata anche in India

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dimenticato il Mondiale Ancelotti e il Brasile sono pronti a ricominciare un ciclo: il ct in queste settimane ha fatto un vero e proprio tour in giro per l’Europa, andando a visionare di persona gare di Ligue1 e di Premier per osservare nuovi possibili innesti per la sua nazionale o le condizioni degli inamovibili ma si preannunciano parecchie novità nelle prossime convocazioni per le prossime amichevoli mentre in India è scoppiata l’Ancelotti-mania con file (virtuali) chilometriche per aggiudicarsi un biglietto (costoso) per assistere all’amichevole a Calcutta con la Selecao verdeoro.

Il tour asiatico del Brasile

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha annunciato ufficialmente i prossimi impegni della nazionale brasiliana che partirà per un tour nel sud-est asiatico per affrontare la nazionale giapponese il 14 novembre (rivincita della sfida dei 16esimi dei Mondiali vinta per 2-1 dai brasiliani) e la nazionale di Singapore il 17 . Entrambe le partite si terranno allo Singapore National Stadium , un’arena polivalente inaugurata nel 2014 con una capacità di 55.000 spettatori . La scelta di avversarie provenienti dal continente asiatico è stata dettata dall’indisponibilità di squadre europee e africane , impegnate in competizioni ufficiali nello stesso periodo.

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Le parole di Ancelotti

“Le amichevoli a Singapore rappresentano un altro passo importante nella costruzione della Nazionale brasiliana per i prossimi anni. Affrontare Giappone e Singapore ci permetterà di osservare il comportamento della squadra in contesti diversi, un aspetto fondamentale in questa fase iniziale del ciclo”, ha dichiarato Ancelotti che ha in mente di lanciare diversi giovani e di rivoluzionare la squadra. Oltre ai test sul campo, il tour asiatico si inserisce nel processo di ristrutturazione strutturale pianificato dal consiglio direttivo. Il coordinatore generale delle nazionali maschili, Rodrigo Caetano , ha sottolineato che questo periodo serve a consolidare i principi di gioco e a intensificare l’integrazione tra la nazionale maggiore e le categorie giovanili, guidate dal ct Paulo Victor nella nazionale Under 20 , in vista dei cicli della Copa América 2028 e dei Mondiali del 2030 .

L’attesa in India

Cresce però l’attesa per lo storico match tra India e Brasile, che si giocherà il 3 ottobre al Salt Lake Stadium di Calcutta: la prevendita on line è iniziata mercoledì con una domanda straordinaria. Ben 12.925 tifosi si sono messi in coda virtuale non appena l’accesso alla piattaforma District è stato aperto. L’impennata è stata immediata: la maggior parte dei posti non premium, con prezzi compresi tra 1.000 e 5.000 rupie (10-45 euro) , sono andati esauriti in soli 20 minuti. Anche i biglietti premium, con prezzi tra 10.000 e 15.000 rupie (90-135 euro), hanno registrato una domanda enorme. La Federazione ha già deciso di non disputare un’altra amichevole durante questa finestra FIFA. La partita era inizialmente prevista in Bangladesh.