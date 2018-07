Brasile, incombe una maledizione

Il Brasile è indicato da prima dell’inizio di Russia 2018 come il principale favorito di questo Mondiale. Tite è riuscito a dare equilibrio a una squadra per natura spettacolare e votata più all’attacco che alla difesa. Dopo la vittoria contro il Messico, Neymar e compagni si preparano ad affrontare il Belgio. Ma sui verdeoro incombe una maledizione: da 25 anni tutte le nazionali che hanno eliminato El Tricolor agli ottavi non sono mai riuscite ad alzare la coppa né ad arrivare in finale.

Il Messico per la settima volta di fila nella competizione è uscito agli ottavi. Tutto ebbe inizio nel 1994: la Bulgaria ebbe la meglio sulla squadra sudamericana ai rigori. Dopo aver sconfitto anche la Germania, il sogno di Stoichkov e compagni si interruppe contro l’Italia, trascinata da Roberto Baggio.

Nel 1998 la Germania riuscì a rimontare il vantaggio messicano grazie ai gol di Klinsmann e Bierhoff, ma ai quarti perse con un netto 3-0 contro la Croazia.

Il 2002 fu l’anno in cui gli Stati Uniti ottennero uno storico passaggio ai quarti ai danni del Messico ( 2-0) ma il sogno americano andò in frantumi nella partita successiva contro la Germania di Ballack, autore del gol che decise la partita.

Nel 2006 fu l’Argentina a battere El Tricolor. Dopo il vantaggio messicano con Rafa Marquez, arrivò il pareggio di Crespo e poi la rete decisiva di Maxi Rodriguez nei supplementari. Anche l’Argentina chiuse il Mondiale subito dopo contro la Germania ai rigori.

L’Albiceleste fece addirittura il bis quattro anni dopo, nel 2010. Dopo aver vinto agilmente contro Rafa Marquez e compagni per 3-1, ai quarti la Selección perse nuovamente lo scontro contro la Germania (4-0 per i tedeschi).

Nel 2014 a “pagare” la vittoria contro il Messico – grazie a un penalty inesistente su Robben – fu l‘Olanda. Gli Oranje sconfissero ai rigori anche la Costa Rica ai quarti, ma in semifinale perse, sempre ai rigori, contro l’Argentina.

Il Brasile riuscirà a rompere la maledizione o l’eliminazione agli ottavi del Messico gli costerà cara?

VIRGILIO SPORT | 06-07-2018 16:48