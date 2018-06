Brasile, la carica del commentatore speciale

Il Brasile è volato in Russia per dare la caccia al sesto titolo mondiale della propria storia e cancellare l’onta dell’1-7 subito contro la Germania nella semifinale dell’edizione casalinga del 2014. Neymar è la punta di diamante della squadra di Tite, che potrà contare su un tifoso molto speciale come Luis Inacio Lula, negli inediti panni di commentatore tecnico. L’ex Presidente della Repubblica, che sconta dallo scorso 7 aprile sconta una pena di 12 anni di carcere a Curitiba, commenterà infatti le partite di Russia 2018 per un programma del canale televisivo Tvt, collegato con organizzazioni sindacali locali.

Lula assisterà alle partite da una televisione installata nella sua cella del comando della polizia della città dello stato di Paranà e, non potendo telefonare dalla cella, invierà i propri commenti per iscritto al programma "Papo con Ze Trajano", presentato dal giornalista José Ze Trajano, che va in onda ogni sera sulla 'Vtv'. I pareri di Lula, come ha spiegato lo stesso Trajano, saranno lette in studio da un collaboratore della trasmissione.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 19:40