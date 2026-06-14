Brasile-Marocco, moviola: l’arbitro fa infuriare Ancelotti, il Var resta muto

La prova dell’arbitro Vincic al New Jersey Stadium di East Rutherford analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito solo due brasiliani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due soli ammoniti, entrambi brasiliani, nel finale del primo tempo e prova autoritaria di Vincic ma resta un dubbio forte su un caso che ha sollevato le proteste di Ancelotti e della nazionale auriverde.

Brasile-Marocco, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 21′ il gol di Saibari così come il pari di Vinicius Jr al 32′. Primo giallo al 37′, è per Casemiro che ferma una ripartenza del Marocco fallosamente. Stessa sorte al 44′ per Ibanez, entrambi verranno sostituiti dopo l’intervallo. Prima del riposo Hakimi interviene in ritardo su Vinicius, che si era allungato il pallone, ma tiene il piede alto, colpendo in pieno la caviglia dell’avversario. L’arbitro sloveno assegna il fallo non comminando nemmeno l’ammonizione all’esterno del Paris Saint-Germain. Tace anche il Var. Vibranti proteste dei giocatori verdeoro e della panchina di Ancelotti, che chiedevano l’espulsione di Hakimi. Nella ripresa girandola di sostituzioni con Vincic che tiene in pugno la gara del girone C che finisce 1-1.

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Chi è l’arbitro Vincic

A 47 anni, Slavko Vinčić è all’esordio in un’edizione della Coppa del Mondo, ma vanta partite di grande rilevanza sulla scena europea, tra cui il duello decisivo tra Svezia e Polonia negli spareggi delle qualificazioni continentali. Internazionale dal 2010 ha arbitrato la penultima finale di Champions. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. L’arbitro è stato presente in nove scontri dell’ultima edizione della Champions League, distribuiti tra sei partite della fase a gironi, una partita dei sedicesimi, una degli ottavi e un’altra dei quarti di finale del torneo UEFA. E’ stata la prima occasione in cui Vinčić ha arbitrato una partita della squadra brasiliana.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič con IV uomo lo svizzero Sandro Schärer, l’arbitro del match ha ammonito Casemiro e Ibanez.