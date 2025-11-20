Brasile, Neymar non aiuta Ancelotti: follia dopo il gol, rigore provocato e rissa in campo, Mondiali lontani

L'ex Barcellona e Psg ritrova il gol col Santos dopo un digiuno che durava da inizio agosto, ma poi rovina tutto. La strada verso il Mondiale è sempre più in salita

Per Neymar i Mondiali sono sempre più lontani. E neppure il gol ritrovato dopo un digiuno che durava dal 5 agosto è servito a cambiare il suo status agli occhi del ct del Brasile Carlo Ancelotti. Già, l’attaccante del Santos ha vanificato la sua prestazione causando il rigore che ha consentito al Mirassol di pareggiare, scatenando anche una rissa in campo.

Brasile, il momento no di Neymar continua

Quattro minuti sono bastati all’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain per sbloccare la delicatissima partita casalinga contro il Mirassol quarto in classifica, valevole per la 34a giornata del massimo campionato brasiliano.

Col Santos impegnato nella lotta per non retrocedere, c’era un disperato bisogno di un acuto di O’Ney, che – tra infortuni e prestazioni deludenti condite da screzi con allenatore e giornalisti – non andava a bersaglio dalla doppietta allo Juventude dello scorso 5 agosto. Un lungo digiuno interrotto dal sigillo che poteva far pensare alla svolta. Ma poi Neymar ci è cascato di nuovo.

Follia dopo il gol: rigore provocato a rissa

Dopo un’ora esatta di gioco, il 33enne numero 10 del Peixe – ormai costantemente nel mirino delle critiche sia da parte dei media sia dagli stessi tifosi bianconeri – ha rovinato tutto con un intervento sconsiderato su Reinaldo, che ha indotto arbitro e Var ad assegnare un rigore alla compagine ospite.

I nervi in campo si sono surriscaldati, tanto che si è sfiorata la rissa. Tutti contro tutti e altissima tensione sul rettangolo verde per diversi secondi. Dagli undici metri lo stesso Reinaldo ha fissato il risultato sull’1-1, inguaiando il Santos, che, con 37 punti, si trova appena un punto sopra il quartultimo posto.

Mondiali lontani: la posizione di Ancelotti

Pur lasciando sempre una porta aperta al ritorno in nazionale di Neymar, finora l’attaccante non ha mai fatto parte del progetto tecnico di Ancelotti.

Il tempo non giova certo all’ex Psg, ma il ct del Brasile ha dichiarato alla vigilia dell’amichevole pareggiata con la Tunisia che “Neymar è nella lista dei giocatori che potrebbero partecipare alla Coppa del Mondo. Ora si è ripreso dall’infortunio e ha sei mesi a disposizione per giocare, anche il campionato finisce il 7 dicembre. Alla ripresa avrà tutto il tempo di dimostrare le sue qualità”.