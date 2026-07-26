Brasile, Neymar, doppietta ed esultanza provocatoria tra poker e golf: con chi ce l'aveva la stella del Santos

Il fuoriclasse auriverde salva la squadra dalla sconfitta con il Chapecoense e ha imitato i gesti di un pokerista dopo le critiche per aver partecipato a un torneo di carte

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Con la Nazionale ha chiuso e nel peggiore dei modi ma Neymar si sente ancora un calciatore importante. L’asso del Santos è stato decisivo nel 2-2 in campionato contro la Chapecoense in una serata iniziata con un’atmosfera di festa e conclusasi con un pareggio agrodolce per la squadra di casa. Il numero 10 del Brasile, reduce dalla deludente esperinza ai Mondiali, ha segnato due gol scatenandosi in un’esultanza provocatoria.

L’esultanza polemica di Neymar

Il Santos ha dominato il primo tempo, controllando la partita e approfittando della giornata di grazia di Neymar. Il numero 10 ha tentato tre tiri prima di trovare la rete con una pregevole giocata: dopo un uno-due con Barreal in area, ha piazzato la palla in modo impeccabile, spiazzando il portiere e portando in vantaggio il Santos. Per festeggiare Neymar ha mimato di distribuire carte, alludendo alle critiche ricevute per aver partecipato a partite di poker durante la settimana. L’attaccante ha anche usato la bandierina del calcio d’angolo come mazza da golf.

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Neymar è stato criticato per aver partecipato al BSOP Winter, un torneo di poker che si è tenuto a San Paolo, mentre il Santos era impegnato nella Copa Sudamericana contro l’Universidad Central del Venezuela. L’attaccante non aveva preso parte alla partita e in seguito ha risposto alle critiche sui social media, affermando di essere in congedo e di aver completato il suo programma di allenamento.

Il Santos lotta per non retrocedere

La Chapecoense ha reagito nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il risultato con le reti di Marcinho e un’autorete. Quando la sconfitta sembrava ormai certa, Neymar è tornato protagonista e ha pareggiato a 5′ dal fischio finale trasformando un calcio di rigore. Con il pareggio per 2-2, il Santos ha raggiunto quota 22 punti e si è issato al 14esimo posto nella classifica del Brasileirão , guadagnando due posizioni. Per la Chapecoense il punto conquistato a Vila Belmiro ha portato la squadra a quota 10 punti. La squadra di Santa Catarina rimane ultima in classifica.