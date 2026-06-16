Brasile, Neymar aspetta una figlia e si ferma di nuovo per esami. Tra i tifosi scoppia il caso Endrick

La leggenda della Selecao si è sottoposto a una nuova risonanza magnetica: le novità in vista delle prossime sfide. Intanto il popolo si è mobilitato

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Tra l’attesa di un ritorno che può cambiare il volto del Brasile ai Mondiali e una gioia familiare destinata a segnare la sua vita privata, Neymar vive giorni particolarmente intensi. Il fuoriclasse verdeoro continua a lavorare per lasciarsi alle spalle l’infortunio al polpaccio che lo tiene fermo da quasi un mese, mentre la Seleção di Carlo Ancelotti cerca risposte dopo un esordio tutt’altro che convincente contro il Marocco. Intanto, a tenere banco tra i tifosi non c’è soltanto il recupero del numero 10: il mancato impiego del giovane Endrick ha acceso il dibattito sui social e alimentato le richieste di un cambiamento in attacco.

Neymar, le ultime dopo la risonanza

Il recupero di Neymar procede secondo i programmi stabiliti dallo staff medico della nazionale brasiliana. L’attaccante si è sottoposto lunedì a una nuova risonanza magnetica di controllo, prevista dal protocollo di monitoraggio della lesione di secondo grado al polpaccio destro rimediata il 17 maggio durante una partita del Santos. Sebbene la Confederazione brasiliana non abbia ancora diffuso ufficialmente l’esito degli esami, le indicazioni provenienti dall’entourage della Seleção e riportate da Lance parlano di un quadro positivo e in linea con le previsioni formulate al momento della diagnosi, avvenuta il 27 maggio. L’esame avrebbe confermato il corretto processo di guarigione, rafforzando la fiducia dello staff tecnico nella possibilità di avviare una nuova fase del programma di recupero nei prossimi giorni.

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La prudenza, tuttavia, resta la parola d’ordine. L’assenza di lavoro con il pallone all’inizio della settimana rende infatti molto difficile un suo impiego nella prossima sfida contro Haiti. Lo staff guidato da Carlo Ancelotti non vuole accelerare i tempi e punta ad avere il proprio fuoriclasse nelle migliori condizioni possibili per la parte più delicata della competizione.

Neymar di nuovo padre

Mentre lavora per tornare protagonista sul terreno di gioco, Neymar ha condiviso con i propri tifosi una notizia destinata a renderlo felice anche lontano dal calcio. Attraverso un video pubblicato sui social, l’attaccante brasiliano ha annunciato di aspettare un altro figlio dalla moglie Bruna Biancardi. La coppia ha organizzato una festa per la rivelazione del sesso del nascituro coinvolgendo tutta la famiglia. Tra sorrisi, giochi e l’entusiasmo degli altri figli, la vernice rosa ha svelato che nascerà una bambina. Sarà il terzo figlio della coppia e il quinto per il campione brasiliano.

Nel filmato Neymar non è riuscito a trattenere l’emozione e, scherzando davanti alle telecamere, ha commentato il momento con una frase che ha rapidamente conquistato il web: «Impazzirò». Un sorriso che accompagna una fase delicata della sua stagione, con la speranza che presto possa ritrovarlo anche sul campo, guidando il Brasile nella rincorsa al titolo mondiale.

I problemi del Brasile e Haiti decisiva

L’assenza di Neymar pesa inevitabilmente anche sul rendimento della squadra. Il Brasile ha aperto il proprio cammino mondiale con un pareggio per 1-1 contro il Marocco nel New Jersey, un risultato che ha lasciato più di qualche punto interrogativo. Il prossimo appuntamento contro Haiti assume un’importanza fondamentale per rilanciare le ambizioni brasiliane e per evitare ulteriori passi falsi. In attesa del rientro di O’Ney, la squadra è chiamata a trovare nuove soluzioni offensive e maggiore incisività negli ultimi metri. Magari con qualche novità sul fronte offensivo.

Il caso Endrick infiamma i tifosi

Se Neymar è stato il grande assente della prima uscita mondiale del Brasile, Endrick è diventato il protagonista del dibattito senza nemmeno scendere in campo. La decisione di Ancelotti di non concedergli neppure un minuto contro il Marocco ha generato una vera e propria ondata di reazioni tra tifosi e osservatori. Con la nazionale incapace di trovare varchi nella difesa avversaria, le richieste di vedere all’opera il 2006 si sono moltiplicate sui social durante tutta la partita e nelle ore successive. L’interesse attorno al giovane attaccante si è tradotto anche in numeri impressionanti: tra sabato e domenica ha infatti guadagnato quasi 600 mila nuovi follower su Instagram.

Secondo i dati della piattaforma Brandwatch, il suo nome è stato il più citato e ricercato tra quelli legati alla nazionale brasiliana dopo il pareggio con il Marocco, superando perfino quello di diversi protagonisti scesi in campo. Una dimostrazione della fiducia che i tifosi ripongono nel giovane talento, considerato da molti una possibile arma per aumentare il peso offensivo della squadra. L’entusiasmo nei suoi confronti nasce anche dai precedenti con la maglia verdeoro. Fin dal debutto in nazionale maggiore, Endrick ha spesso saputo incidere nei momenti decisivi, contribuendo con gol e assist importanti quando il Brasile si trovava in difficoltà. Toccherà ad Ancelotti la scelta, ma il popolo si è schierato.